Hava Kuvvetleri Komutanlığından Giresun'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetler Komutanlığına ait 1 helikopterin, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."
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