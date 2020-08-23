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Hava Kuvvetleri Komutanlığından Giresun'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetler Komutanlığına ait 1 helikopterin, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığından Giresun'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetler Komutanlığına ait 1 helikopterin, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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