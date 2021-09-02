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Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek

Yurt genelinde hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece arasında düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Ege bölgelerine sağanak yağış uyarısı yaptı.
Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının ülke genelinde 5 ila 10 derece arasında düşeceğini duyurdu. Öte yandan, Karadeniz ve Ege bölgelerine sağanak yağış uyarısı yapıldı. 

Hava Sıcaklığı:  Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²), Trabzon’un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m² üzeri) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Rüzgarın Güney Ege kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, İnebolu ile Sinop arası kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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