Hava yastığı kusuru pahalıya payladı:3,4 milyon aracını geri çağırıyor

Japon otomobil markası Toyota ABD'de 2,9 milyon, dünya çağında ise 3,4 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Dev şirket modelleri ve yıllarını duyururken sebebin hava yastığı olduğunu ifade etti.