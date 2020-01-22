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Hava yastığı kusuru pahalıya payladı:3,4 milyon aracını geri çağırıyor

Japon otomobil markası Toyota ABD'de 2,9 milyon, dünya çağında ise 3,4 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Dev şirket modelleri ve yıllarını duyururken sebebin hava yastığı olduğunu ifade etti.
Hava yastığı kusuru pahalıya payladı:3,4 milyon aracını geri çağırıyor

Toyota hava yastığı arızaları sebebiyle 3 milyon aracını ABD'den geri çağırdı. Kaza anında hava yastıklarının açılmadığı yönünde tespitler sonrasında çağırılan araçlarla ilgili Toyota Motor açıklama yaptı;

"Toyota, ABD'de 2011-2019 Model Corolla, 2011-2013 Model Matrrix, 2012-2018 Model Avalon ve 2013-2018 Model Avalon Hibrid araçlarını çağırıyor. Bu da yaklaşık 2,9 milyon araç anlamına geliyor"dedi.

Geri çağırma işlemi dünya çapında ise toplam 3.4 milyon araç sahibini ilgilendiriyor. Söz konusu arızanın 2 Ocak tarihinde iflas eden Takata tarafından üretilen hava yastıklarında tespit edilen yeni bir hatadan kaynaklandığı vurgulandı.

Automotive News'e göre, ölümcül hava yastığı kusuru şi

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