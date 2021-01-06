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Hava yolu ve hava taksi işletmelerinde ruhsat geçerlilik koşullarını etkileyen süreler uzatılabilecek

Ruhsatlandırılmış hava yolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilecek.
Hava yolu ve hava taksi işletmelerinde ruhsat geçerlilik koşullarını etkileyen süreler uzatılabilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış hava yolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler, kurumun İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilecek.

Belirtilen durumda uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, ruhsatlandırılmış hava yolu ve hava taksi işletmelerinde, anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca "Genel Müdürlüğe sunulan yıl sonu onaylı mali tablolara göre, işletmeler için yönetmelikle belirlenen asgari sermayenin öz varlık içinde mevcut olması" şartı aranmayacak.

Söz konusu muafiyet, 2019 ve 2020 yıllarında, yıl sonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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