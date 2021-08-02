  • BIST 1.399,610
  • Altın 488,57
  • Dolar 8,3950
  • Euro 9,9500
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKAMemur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı
»

Havacılık yönetimi ve pilotaj programlarına akreditasyon

2019 yılında akreditasyon süreci başlatılan Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, AABI tarafından yürütülen akredite sürecinde tüm değerlendirme kriterlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Havacılık yönetimi ve pilotaj programlarına akreditasyon


Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, kâr amacı gütmeyen uluslararası akreditasyon kuruluşu AABI (Aviation Accreditation Board International) tarafından 5 yıllık süre boyunca akredite edildi. Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programlarının, Türkiye ve Avrupa’da akredite edilen ilk programlar olma başarısı elde ettiği kaydedildi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Hatice Küçükönal elde edilen bu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa’da ve Türkiye’de AABI akreditasyonu alan ilk üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını ve diğer üniversitelere örnek olarak, Türkiye havacılık eğitimine katkıda bulunmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

“PROGRAMLARIN KALİTESİ ULUSLARARASI ARENADA TESCİLLENMİŞ OLDU”

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de “Kurulduğu 2011 yılından beri havacılık eğitiminde ilklere imza atan, yenilikçi ve dönüştürücü eğitim programlarıyla öncülük eden, güçlü sektörel iş birlikleri, uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi ve uygulama merkezleriyle sektörün yetkin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına üst düzeyde katkıda bulunan Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizin, AABI tarafından akredite edilmesi üniversitemiz için olduğu kadar ülkemiz için de bir övünç kaynağıdır. Adayların ilk sırada tercih ettiği hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında en iyi taban başarı sırasına göre yerleştiği Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programlarımızın kalitesi, AABI akreditasyonu ile de uluslararası arenada tescillenmiş oldu” ifadelerini kullandı.

020820211112080693132.jpg

AABI HAKKINDA

AABI, havacılık alanında dünyada tek ve kâr amacı gütmeyen akreditasyon kuruluşudur. Aralarında Embry Riddle University, Purdue University ve University of North Dakota gibi tüm dünyada eğitim kalitesiyle öne çıkan birçok havacılık okulunu da akredite eden AABI, Amerika Birleşik Devletleri’nde Council for Higher Education Accreditation (CHEA), ülkemizde ise YÖKAK tarafından tanınmaktadır.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye genelinde iletim hatları kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:44
  • Afetlerin ardından Türk Kızılay gönüllüsü olmak isteyenlerin sayısı arttı02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:41
  • İslahiye Ovası'nda üzüm hasadı başladı02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:38
  • Meteorolojiden bazı iller için sıcak hava uyarısı02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:13
  • Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:10
  • Türkiye'de kuraklığa rağmen içme suyunda sıkıntı beklenmiyor02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:08
  • Cinsel tacizi günlük ortaya çıkardı02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:05
  • Seydikemer yangını, kısmen kontrol altında02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:58
  • 2 terörist etkisiz hale getirildi02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:54
  • Akseki'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti