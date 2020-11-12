  • BIST 1.298
  • Altın 463,773
  • Dolar 7,6963
  • Euro 9,0926
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
» »

Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı. Patlamanın meydana geldiği fabrikanın güvenlik kameraları kayıtları mahkeme dosyasına girdi. Görüntülerde patlama sonrasında yaşanan büyük panik ve tavandan kopan parçaların işçilerin üstüne düştüğü görülüyor.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın mahkeme safhası 6-7-8 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada tutuklu sanıklar ile fabrika çalışanlarından oluşan yüzden fazla kişi dinlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak
Ticaret Bakanı Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler
Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu 
Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu 
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Son Eklenen Videolar
16 yaşındaki motosikletli gencin feci ölümü
16 yaşındaki motosikletli gencin feci ölümü
Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesi çarpıştı
Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesi çarpıştı
Bakan Akar ve komutanlar Azerbaycan'da
Bakan Akar ve komutanlar Azerbaycan'da
Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp ardından darbeden kadın gözaltında
Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp ardından darbeden kadın gözaltında
Antalya'da bir kadın, tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı
Antalya'da bir kadın, tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı
İranlı Türkler, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı
İranlı Türkler, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti