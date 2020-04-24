Havai fişeklerle gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kahramankazan’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocuklar için gündüz belediye hoparlörlerinden şarkılar çaldırırken, akşam ise havai fişek gösterisi düzenledi. Gökyüzü gece rengarenk görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Çocuklar balkonlardan eşlik etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla belediye hoparlörlerinden çocuklar içimin şarkılar çalındı. İlçedeki evlerin balkonları Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Balkonlara çıkan çocuklar belediye hoparlöründen çalınan çocuk şarkılarına eşlik etti, şiirler okudu. Çocuklar böykece evlerinde de olsa bayram coşkusuna ortak olmuş oldu. Kutlamalar kapsamında ayrıca, kaymakamlık tarafından araç konvoyu düzenlendi. Jandarma, emniyet ve belediye araçlarından oluşan konvoyu marşlar ve şarkılar eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı. Konvoya katılan Başkan Oğuz ve Kaymakam Engin Aksakal halkı selamlayarak bayramını kutladı. Vatandaşlar da konvoyun geçişi sırasında evlerinin balkonundan bayrak sallayarak, alkışlarla sevinçlerini gösterdi.

Gece gökyüzü rengarenk

23 Nisan kapsamında ayrıca, çocuklar, sosyal medya üzerinden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan akşam havai fişek gösterisi düzenlemesini istedi. Çok sayıda çocuk, çektiği videoyu sosyal medya üzerinden Başkan Oğuz’a gönderdi. Başkan Oğuz da çocukların havai fişek isteğini kırmadı. Belediye binasının en üst katından saat 21.00’de havai fişek gösterisi düzenlendi. Havai fişek gösterisi ilçenin her yerinden izlendi. Kahramankazan’da gökyüzü gece rengarenk görüntülere sahne oldu.

Nice 100 yıllara

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Koronavirüs salgını riski nedeniyle bu yıl çocukların 23 Nisan’ı evlerinde kutlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Oğuz, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın bayram coşkusunu artırmak ve sevinçlerine ortak olmak için elimizden geleni yaptık. Yavrularımızın havai fişek talebini kırmayarak, onlara müthiş bir gösteri sunduk. Hoparlörlerimizden onlar için şarkılar çaldık. Konvoyumuzla cadde cadde sokak sokak bu coşkuya ortak olduk. 23 Nisan kutlu olsun, nice yüz yıllara” diye konuştu.

