Havalar ısındı, klimalara talep arttı

Havaların iyice ısınmaya başlaması klima satışlarını artırdı. Gazetemize konuşan klima satıcısı Fatih Kolsuz, “Salgın sürecinde durma noktasına gelen işlerimiz bugünlerde tekrar arttı. Evlerine klima alanların sayısı yükseliyor” dedi.

Sıcak yaz günlerinde kapalı alanlarda klimalar artık hayatımızın vazgeçilmezi konumunda. Klima satışlarının hayli yoğun olduğu bugünlerde koronavirüs etkisiyle klima temizleme ve bakımı da eklenince klimacılar yoğun bir mesai harcıyor. Gazetemize konuşan Salt Enerji Grup İşletme Müdürü Fatih Kolsuz, 1 Haziran’dan sonra başlayan normalleşmeyle birlikte işlerin artığını belirterek, “Bugünlerde işlerimiz tavan seviyesinde. Covid sebebiyle filtre temizleme işleri de hayli yoğun gidiyor” dedi.

ESKİ İŞLERİMİZE GERİ DÖNDÜK

Salgın sürecinde işlerin yok denecek kadar düştüğünü ancak normalleşmeyle ve havaların ısınmasıyla bugünlerde eski seviyesini yakaladığını ifade eden Kolsuz şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mart ayından sonra işlerimiz yok denecek kadar azdı. Bizim işimizde insanların evine girmek kaçınılmaz olduğu için ancak zorunlu olan yani arızası olan vatandaşlar kombileri ya da klimaları için bizleri çağırdı. 1 Haziran’dan sonra devletin açıkladığı normalleşmeyle beraber işlerimiz açılmaya başladı. Haziran ayını güzel geçirdik”

SICAK HAVA İŞLERİMİZE YARADI

“Temmuz ayına çok sıcak havalarla başladık. Bu da bizim yararımıza oldu. İş yerlerinde ya da evlerinde vatandaş klimaya yöneldi. Şu an işlerimiz salgın öncesindeki seviyelere geldi. Klima sezonu Ağustos’un ortasına kadar gider. Eylül ayında da kombi bakım işlerimiz başlar.”

EN ÇOK SATAN HAVA TEMİZLEMELİ KLİMA

“Bu sene yeni bir ürünümüz var. Şu an yok satıyor diyebiliriz. Bu ürünümüz hava temizleme cihazı ile klimanın birleşimi diyebiliriz. Dışarıdan gelen havayı temizledikten sonra klimamız havayı soğutuyor. koronavirüs’le birlikte hava temizliğine daha çok dikkat edilmeye başlandı. Bu sebeple şu an en çok satan ürünümüz.”

KORONADAN DOLAYI FİLTRE İŞLERİ YOĞUN

Koronavirüs salgınıyla birlikte klima filtrelerine vatandaşın daha çok özen gösterdiğini belirten Kolsuz, “Salgınla birlikte klima çalışmalarına belirli standartlar getirildi. Onlar daha çok büyük işyerleri, AVM’ler için geçerli oldu. Ancak evlerimizde doğrudan dışarıdan hava alan klimalarda vatandaş filtreme işlemlerine yöneldi. Pek çok vatandaş yeni değiştirmesine karşın yine bizleri arayarak bakım ve filtre değiştirmek istediğini söylüyor. Şu an en çok yaptığımız iş bu. Eğer iyi bir filtreniz yoksa evinizin içerisine dışarıdan gelen havadaki bütün koku ve parçacıkları alırsınız. Dikkat edilmesi gereken bir konudur” diye konuştu.

FİYATLAR YÜZDE 10’A YAKIN ARTTI

Kur fiyatlarındaki artışın ve salgın nedeniyle hammadde sıkıntısının ürün fiyatlarında artışa neden olduğunu belirten Kolsuz, “Şu an hammadde bulmakta güçlük çekiliyor. Piyasada iş var ancak malzeme yok. Bu da eldeki ürünün fiyatının artmasına neden oluyor. Yurt dışı gelen malzemelerimiz kur kaynaklı da arttı. Geçen seneye göre kurun artması bizde yüzde 10’luk bir artışa neden oldu. Şu an ortalama ev tipi bir klima 5 bin TL civarında. Tabi piyasada 2-3 bin TL’ye de klima var ama ben o markalarla çalışmayı tercih etmiyorum.” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA