Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt seferberliği de başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte Başkent’te 2021 yılı asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları başladı. Sokağa çıkma yasaklarını değerlendiren yerel yönetimler, bozuk yolları yenilemek için bugünlerde yoğun bir mesai harcıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Ankara’nın dört bir yanında asfalt serim, yol genişletme ve yeni yol açma çalışmaları başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeler, şehrin birçok noktasında bozuk yolları onarıp asfalt serimi gerçekleştiriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında çalışmalarına hız veren belediyeler asfalt, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına yoğun bir mesai harcıyor.

315 BİN TON ASFALT

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 17 günlük tam kapanma sürecinde toplam 315 bin ton asfalt serimi ve yama çalışması yapıldığını açıkladı. Başkent’te kesintisiz sürüş sağlamak amacıyla 7/24 esasına dayalı olarak 25 ilçenin tamamında asfalt serim çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından “Konforlu ve kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini not düşerek asfalt ve yol bakım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

YOLLAR TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Pursaklar Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Pursaklar Belediyesi, bir taraftan sokaklarda kilit parke taşı döşeme, sıcak asfalt çalışması yaparken, bir yanda da bozuk yollarda yenileme ve bakım işlemlerini hızlandırdı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenle seyahat edebilmeleri için çalışıyoruz. Sokaklarımızda hasar gören yollarda tamirat çalışmalarına ekiplerimiz zaman kaybetmeden başladı. Aciliyet durumuna göre mahallelerimizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Asfalt serme ve bakım-onarım çalışmaları titizlikle yapılıyor. Tahrip olmuş bütün sokaklarımızı, program dahilinde yenileyeceğiz” dedi.

PLANLI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR

Sincan Belediyesi, ilçe genelinde asfalt kaldırım ve yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İhtiyaç duyulan bölgelerde imara uygun yeni yollar açılarak yaya ve araç trafiği rahatlatılırken, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarım çalışmaları da planlı bir şekilde yürütülüyor.

İHTİYAÇ DUYULAN HER NOKTADA ÇALIŞMA

Çankaya Belediyesi 2021 yılı asfalt sezonuna başladı. Belediye İlçe genelinde ihtiyaç duyulan her noktada onarım ve tam kaplama çalışmalarına devam edileceğini açıklayarak, 2021 yılı sezonunda 39 mahalle, 174 sokakta 106 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştireceğini duyurdu.

KULLANIM ÖMRÜ TAMAMLANMIŞ ASFALT KAZINIYOR

Kahramankazan Belediyesi, asfalt serim sezonunun açılmasıyla birlikte ilçedeki sokaklarda kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları kazıyarak yerine yeni sıcak asfalt çalışması uyguluyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yol yenileme çalışmalarıyla ilgili “Geçen sene 12 bin ton sıcak asfaltla cadde ve sokakları yeniledik. Bu yılki çalışmalara ilk olarak ilçe nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı merkez mahallelerden başladık. Çalışmalar ihtiyaç duyulan çevre mahallelerdeki cadde ve sokaklarda da sürdürülecek” dedi.

SANAYİ BÖLGESİ ASFALTLANDI

Elmadağ Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte, Hasanoğlan Sanayi Bölgesi’nde asfalt çalışması yaptı. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Birçok fabrikanın üretim yaparak ülkemizin kalkınmasına, istihdama katkı sağladığı, binlerce işçi kardeşimizin emekleriyle üretime destek olduğu bölgemizde çalışmalarımız hızlanarak devam edecek” şeklinde açıklama yaptı.

ÖNCE ALTYAPI SONRA ASFALT

Polatlı Belediyesi 2021 yılı asfalt sezonunu açtı. Asfalt sezonunu açtıklarını ve çalışmaların program dahilinde tüm mahallelerde süreceğini belirten Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya "ASKİ tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmaya başladık. Kaldırım yenileme çalışmalarımız da eş zamanlı olarak devam ediyor. Yollarda yapılacak altyapı çalışmalarının ardından; tüm mahallelerimizde program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-