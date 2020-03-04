  • BIST 110.785
  • Altın 321,111
  • Dolar 6,0756
  • Euro 6,7617
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

Havaların ısınmasıyla birlikte Yenimahalle’nin park ve bahçeleri çocukların akınına uğradı

Yenimahalleliler, çocukları ile beraber ilçe genelindeki park ve bahçelere akın ederken, minikler de parklarda bulunan kaydırak ve salıncaklarda doyasıya oynayarak, güneşli havanın tadını çıkardı.
Havaların ısınmasıyla birlikte Yenimahalle’nin park ve bahçeleri çocukların akınına uğradı

Kış ayları boyunca hummalı bir çalışmayla ilçe genelindeki tüm parkların bakım, onarım çalışmalarını yapan Yenimahalle Belediyesi, sakinlerine 460 park ve 2 milyon 600 bin metre kare yeşil alanıyla huzurlu ve keyifli bir ortam sunuyor. Hafta içi etkili olan soğuk hava ve yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlara ise belediyenin parklarında keyif yapmak kalıyor. 

Kuş sesleri çocuk seslerine karıştı

Soluğu parklarda alan Yenimahalleliler, renkli görüntülere de sahne oldu. Tüm mahallelerde kuş sesleri çocuk seslerine karışırken vatandaşlar, uzun süre sonra içlerini ısıtan güneşin tadını çıkardı. Kimi sakinler banklarda kitap okurken, kimileri de uzun yürüyüşlerle oksijen depoladı. 

gvn_1107.jpg

Yakacık Mesire Alanı yaza hazırlanıyor

Öte yandan yalnızca Yenimahallelilerin değil Başkentlilerin yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı da Yenimahalle Belediyesi’nin hummalı yenileme çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor.4 ayrı ekip tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çim alanlar yeniden yapılırken, kamelya ve piknik masalarının ahşapları yenileniyor, piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği barbekülerin onarımı yapılıyor. Bunun yanında minik ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği oyun alanları ve oyuncaklar tümüyle yenileniyor. Alan içerisinde bulunan kaldırım ve tretuvarların yenilenmesi yanında suni gölet ve yoğunluk yaşanan giriş ve çıkış bölümü yeniden düzenleniyor.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan’da yüzme havuzu, fitness ve sauna keyfi04 Mart 2020 Çarşamba 03:38
  • Mamak Belediyesi mahalle temizliklerine devam ediyor04 Mart 2020 Çarşamba 02:52
  • Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılık eğitimi04 Mart 2020 Çarşamba 01:52
  • Mamak Aile Merkezleri ile hayatı değişti04 Mart 2020 Çarşamba 00:58
  • ASKİ'nin öğrencilere yönelik indirim uygulamasına yoğun ilgi04 Mart 2020 Çarşamba 00:57
  • Yenimahalle Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gecekonduları yıkıyor04 Mart 2020 Çarşamba 00:55
  • Keçiören'de elektronik atıklar toplanmaya başladı03 Mart 2020 Salı 03:36
  • Büyükşehir'den öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama desteği03 Mart 2020 Salı 02:36
  • Altındağ'da karekodlu toplanma alanları belirlendi03 Mart 2020 Salı 01:36
  • Mamak'ta etkinlikler devam ediyor03 Mart 2020 Salı 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti