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Havalı tüfekli canavar

Tekirdağ Çerkezköy’deki bir çocuk parkında oynayan çocuklar, ilk kez 24 Aralık 2018’de havalı tüfeği ile evinin penceresinden ateş açan ‘keskin nişancı’nın hedefi oldu.
Havalı tüfekli canavar

Hüirriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan çocuğun havalı tüfek ile yaralandığı anlaşıldı. 5 Nisan 2019’da ikinci çocuk aynı yerde vuruldu. Daha sonra sırası ile 12 Mayıs, 31 Mayıs, 8 Ekim ve 10 Ekim’de 9 çocuk yaralandı.

En ciddisi ise 10 Ekim 2019’da bir kız çocuğunun başından yaralanması ile meydana geldi. Hastaneye kaldırılan çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise çocukların hedef olduğu bölgeler, kurşunun geliş açıları gibi detayları belirledi. Bunun üzerine bu atışın yapıldığı yerin görülebileceği açılara güvenlik kameraları yerleştirildi.

Ancak keskin nişancı, kameraları fark etmişti. O da evinin bir başka cepheye bakan penceresinden atış yapmaya başladı. Fakat keskin nişancının kendine göre aldığı önlem aslında jandarmanın onu tespitini daha da kolaylaştırdı. Bu durum şüpheli ev listesini de azaltmıştı. Jandarma ekipleri eldeki verilere göre çocuklara atışın iki evden yapılabileceğini tespit etti.

Bu evlerde oturanların profili incelendi. Keskin nişancının kız kardeşi ile birlikte yaşayan Serkan Gün (40) olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı ile Serkan Gün’in evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada evin kilerinde iki havalı tüfek bulundu. Gözaltına alınan Serkan Gün, “Çocukların parkta gürültü yapıyordu, oyun oynarken otomobilleri çiziyordu. Bu yüzden cezalandırdım” dedi. Tekirdağ Cumhuriyet Basaşvcılığı’nda mahkemeye çıkartılan Serkan Gün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüirriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan çocuğun havalı tüfek ile yaralandığı anlaşıldı. 5 Nisan 2019’da ikinci çocuk aynı yerde vuruldu. Daha sonra sırası ile 12 Mayıs, 31 Mayıs, 8 Ekim ve 10 Ekim’de 9 çocuk yaralandı.

En ciddisi ise 10 Ekim 2019’da bir kız çocuğunun başından yaralanması ile meydana geldi. Hastaneye kaldırılan çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise çocukların hedef olduğu bölgeler, kurşunun geliş açıları gibi detayları belirledi. Bunun üzerine bu atışın yapıldığı yerin görülebileceği açılara güvenlik kameraları yerleştirildi.

Ancak keskin nişancı, kameraları fark etmişti. O da evinin bir başka cepheye bakan penceresinden atış yapmaya başladı. Fakat keskin nişancının kendine göre aldığı önlem aslında jandarmanın onu tespitini daha da kolaylaştırdı. Bu durum şüpheli ev listesini de azaltmıştı. Jandarma ekipleri eldeki verilere göre çocuklara atışın iki evden yapılabileceğini tespit etti.

Bu evlerde oturanların profili incelendi. Keskin nişancının kız kardeşi ile birlikte yaşayan Serkan Gün (40) olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı ile Serkan Gün’in evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada evin kilerinde iki havalı tüfek bulundu. Gözaltına alınan Serkan Gün, “Çocukların parkta gürültü yapıyordu, oyun oynarken otomobilleri çiziyordu. Bu yüzden cezalandırdım” dedi. Tekirdağ Cumhuriyet Basaşvcılığı’nda mahkemeye çıkartılan Serkan Gün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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