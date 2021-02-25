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Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı: 1 bekçi yaralı

Adana'da havaya tabanca ve pompalı tüfekle ateş açan magandalar, kendilerine müdahale etmek isteyen mahalle bekçelerine de saldırdı. Saldırganların açtığı ateşte bir mahalle bekçisi elinden yaralandı. 
Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı: 1 bekçi yaralı

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir grup, tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Devriye görevindeki mahalle bekçileri, müdahale etmek üzere silah seslerinin geldiği yere gitti. Karşılarında mahalle bekçilerini gören kimliği belirsiz magandalar, bu kez silahın namlusunu bekçilere doğrultup tetiği çekti. Bir mahalle bekçisini elinden yaralayan magandalar, daha sonra otombil ile olay yerinden kaçtı. Yaralı mahalle bekçisi, çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan mahalle bekçisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemed boş 5 tüfek kartuşu, yaklaşık 100 metre ilerisinde de çok sayıda boş tabanca kovanı bulundu. Bölgeyi zırhlı araçlarla ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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