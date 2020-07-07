Havuz açıldı

Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi T.C Sağlık Bakanlığı tarafından alınan Covıd-19 salgın hastalığına yönelik tedbirler sağlanarak vatandaşın hizmetine açıldı.

4 büyük Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi bulunan Yenimahalle Belediyesi, sıcak günlerin başlamasıyla birlikte Covid-19 kapsamında tüm sağlık ve hijyen tedbirlerini alarak Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni kullanıma açtı.

Sadece yüzme branşında hizmet verilecek

Pandemi sürecinden ötürü virüse karşı en güvenli spor branşlarının başında gelen yüzme branşı için çalışmalar yapan belediye, uzun bir aradan sonra havuzun kapısını Yenimahallelilerin hizmetine açtı. Yüzme havuzunda fitness, grup dersleri, çocuk kursları branşlarında hizmet verilmeyecek. Havuzdan sadece üye olanlar yararlanabilecek ve çocuklar ebeveynleriyle birlikte tesislerden yararlanabilecek.

“Klor varsa virüs yoktur”

Korona süreci boyunca hizmetlerini sunarken sağlık ve hijyen koşullarına uygun olarak yapılmasına dikkat eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “ Dünya Sağlık Örgütü’nün de dediği gibi; klor varsa virüs yoktur. Bu bilgi ışığında aylardır evlerinde kalan vatandaşlarımız için Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksimizi yüzme branşında tüm hijyen tedbirlerini sağlayarak kullanıma açtık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile tesisimizden faydalanabilir” diye konuştu.