Havuz suyunu boşaltmak isterken akıma kapılan turizmci öldü

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde işlettiği otelin çocuk havuzundaki suyu boşaltmak isterken akıma kapılan Mehmet Bozdoğan (46) yaşamını yitirdi.

Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde saat 11.00 sıralarında işlettiği otelin çocuk havuzundaki suyu boşaltmak için dalgıç su pompasını çalıştıran Mehmet Bozdoğan, akıma kapıldı. Otel çalışanları bir süredir haber alamadıkları Mehmet Bozdoğan’ı merak etti. Kontrol etmek için çocuk havuzuna gelen çalışanlar, Bozdoğan'ı havuzun içinde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesinin ardından olayın yaşandığı otele sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Bozdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından Bozdağ’ın cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Bozdoğan’ın cenazesi yapılacak işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.