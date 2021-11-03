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Havuzlar Kışa Hazır

Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu tesisleri, sonbaharda yapılan bakım çalışmalarının ardından kış mevsimine hazır hale getirildi. 
Havuzlar Kışa Hazır

Vatandaşların kışın da yüzme keyfi yaşayacağı yüzme havuzunda kursiyer ve yüzücülerin soğuktan etkilenmemesi için TSE standartlarında yalıtım ve ısıtması sağlanan havuz, her yıl olduğu gibi bu kışta insanların ilgi duyduğu mekânlardan bir tanesi olma yolunda emin adımlarla hizmetlerine devam edecek.

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Fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz

Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin dört mevsim hizmet verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her yıl binlerce vatandaşımızı ağırlayan tesisimizde eğlence ve keyfi bir arada sunuyoruz. Gençlerimizi sağlıklı bir ortamda bir araya getiriyor, onların hem fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşebileceği nezih bir ortam sunuyoruz” dedi.

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