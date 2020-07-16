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Havuzlar pırıl pırıl oldu

  Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve park alanları içinde bulunan havuzlarda yoğun bir temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. 
Havuzlar pırıl pırıl oldu

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda havuz hijyeni sağlayarak görsel açıdan da kenti güzelleştiriyor. 

  Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını önceleyen çalışmalara normalleşme sürecinde de 7/24 devam ediyor.
   Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde bulunan havuzların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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HAVUZLARDA GÖRSEL KİRLİLİĞE SON
   Ana cadde, bulvar ve park alanlarında yer alan havuzların sularını değiştiren 40 kişilik ekip; elektrik ve su tesisat işlemlerinden yalıtım işlemine, haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarından rutin temizlik çalışmalarına kadar yoğun bir mesai harcıyor.

   Başkentlilerin en çok vakit geçirdiği havuzlarda basınçlı makinelerle temizlik çalışması yürüten ekipler; Güvenpark’tan Demetevler Parkı’na, Abdi İpekçi Parkı’ndan Kuşcağız Aile Yaşam Havuzlarına, Öveçler Vadisi’nden Dikmen Vadisi’ne, Kızılay’dan Ankara Garı önündeki havuza, Maltepe’den Dışkapı havuzlarına kadar birçok noktada temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

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    Hijyen kadar kenti görsel açıdan da güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarının yanı sıra Çubuk 1 Baraj girişi viyadük havuzunun elektrik su tesisat işlemlerini, Opera Tiyatro havuzunun yalıtım işlemlerini, Kızılay Kaskatlı havuzlarının da tadilat işlemlerini sürdürüyor.

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