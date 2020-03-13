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Havuzlar temizlendi

Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve park alanları içinde yer alan havuzlarda bahar temizliğine başladı. 
Havuzlar temizlendi

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında temizlenen havuzların suları değiştiriliyor. Halk ve çevre sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların en çok kullandığı ve vakit geçirdiği bölgelerdeki havuzlarda basınçlı makineler yardımı ile temizlik çalışması yürütüyor.

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GÖRSEL KİRLİLİĞE SON 
Büyükşehir temizlik ekipleri; Etimesgut Kelebek Su Parkı, Kurtuluş Parkı, Cumhuriyet Parkı, Kuşcağız Parkı, Kızılay Kaskatlı Havuzları, Akay Caddesi Havuzu, Maltepe Şelalesi, Harikalar Diyarı Havuzu, Öveçler Parkı Havuzu, Altınpark ve Güvenpark önünde yer alan havuzların temizlik ve bakım işlemlerini tamamlarken görsel kirliliği de ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.

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Kent genelinde park, cadde ve bulvarlar üzerinde bulunan havuzlar rutin temizliklerinin yanı sıra ot, yaprak ve atılan çöplerden arındırılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri;
-Eski Tren Garı Havuzu
-Kazım Karabekir Havuzu
-Dışkapı Havuzu
-Aktaş Havuzu
-Botanik Parkı Havuzu
-Öveçler Parkı Havuzları ile Altınpark Havuzu’nda da temizlik çalışması gerçekleştirecek. 

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