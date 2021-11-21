'Hayalet ağ' dalış turizmi için batırılan vapuru kapladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalış turizmi için yapay resif uygulamasıyla batırılan "9 Eylül Vapuru" dev hayalet ağ ile kaplandı.

Yaklaşık 40 yıl İzmirlilere yolcu taşımacılığı hizmeti veren "Alaybey" ve "9 Eylül" vapurları, Karaburun açıklarında 2016'da dalış turizmine katkı amacıyla yapay resif uygulamasıyla batırıldı.

Yıllarca yolcu taşıyan vapurlar şimdilerde ise su altında balıklara ev sahipliği yapıyor, dalış turizmine hizmet ediyor.

Yaklaşık 4 saatlik "hayalet ağ" operasyonu

Su altı fotoğrafçılarının ilgisini çeken, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olan, bilinirliği her geçen gün artan 9 Eylül batığı, hayalet ağ ile görünmez oldu.

Hem yapay resifte bulunan balıklara hem de dalgıçlara zarar veren ağdan kurtulmak için Karaburun Dalış Merkezinin eğitmenleri harekete geçti. Yetkililere haber verilmesi üzerine kurtarma operasyonuna İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri de katıldı.

Gerekli hazırlıkların ardından ekipler batığın bulunduğu alana geldi. Burada da yapılan son planlamanın ardından dalış eğitmenleri Hamdullah Aras, Onur Karslı, Berkay Eryeriçer ile 4 deniz polisi koordineli şekilde dalış yaptı.

Üstü tamamen ağ ile kaplı olan yaklaşık 50 metre uzunluğundaki 9 Eylül vapurunu temizlemek için ekipler 25 metreye daldı. Batığa takılan ağlar tek tek kesildikten sonra küçük bir balıkçı teknesine yine dalgıçlar tarafından alındı.

Ekiplerin yaptığı 4 saatlik çalışma sonucu metrelerce uzunluğundaki ağ imha edilmek üzere balıkçı barınağına götürüldü.

"Yapay resiflerin etrafı ava yasaklansın"

Karaburun'da dalış merkezi işleten eğitmen Hamdullah Aras, yaklaşık 1 ay önce de başka bir alanda hayalet ağ temizliği yaptıklarını belirtti.

Sudan çıkarttıkları ağın çok büyük olduğunu vurgulayan Aras, "Bu bir gırgır ağı. Ağ 50 metrelik gemiyi komple kapatmış. Büyüklüğü buradan da anlaşılıyor. Ağın 70 metre boyunda 50 metre derinliğinde olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Deniz polisine yardımları için teşekkür eden Aras, bu büyüklükteki ağ için fazla ekip gerektiğini ifade etti.

Ağın suya bırakılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aras, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 2 senedir yapay resiflerin üzerinde çok ciddi sayıda akya sürüleri var. Bu da balıkçıların iştahını kabartıyor. Fakat biz bu yapay resifleri dalış turizmi için batırdık. Biz dalış turizmini hareketlendirmek için uğraşırken gırgırlar o balıkları yakalayıp satmayı düşünüyorlar. Bunun önüne ancak bölgenin avcılığa yasaklanmasıyla geçebiliriz. Yapay resiflerin olduğu bölgenin 200 metre etrafında avcılık yapılmaması gerekiyor."

Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Akbaş ise ağı atanın ilçenin sularını bilmeyen bir balıkçı olabileceğini ileri sürdü.

Yapay resif alanlarının belirlenmesi gerektiğine değinen Akbaş, "Burada belki bir uyarı olmalı. En azından bu konuda hızlıca adım atılabilir." dedi.