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Hayali Polislikti

Altındağ Battalgazi’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın, polis olmayı çok istediği, bunun için polislik sınavına hazırlandığı ve sık sık spor yaptığı öğrenildi. 
Hayali Polislikti

Altındağ Battalgazi’de, geçtiğimiz günlerde mahalleli ile yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada bıçaklanan iki gençten Emirhan Yalçın’ın hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki yükselen tansiyon düşürüldü. 

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANIYOR

Güvenlik güçleri, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Battalgazi, Önder, Ulubey mahallerinde herhangi bir olayın yaşanmaması için sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Polis bariyerlerinin çekildiği cadde ve sokaklar kontrollü bir şekilde girişler sağlanıyor; belirli noktalarda TOMA’lar hazır bekletiliyor. Mahallelerde zarar gören dükkanların yağmalanmaması için resmi ve sivil polis ekipleri sürekli devriye atıyor; kimlik kontrolü yapılıyor. 

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TEDBİR AMAÇLI DÜKKANLAR KAPALI

Bölgedeki Suriyeli ve Türklerin işlettiği dükkânların tedbir amacıyla bir hafta kapattırıldığı öğrenildi. Olayların yaşandığı mahallelerde zarar gören dükkânlara branda ve battaniye çekilmiş durumda. Çoğu evin balkonundan ise Türk bayrağı dalgalandırılıyor.

YALÇIN AİLESİ TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

Olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın’ın ailesi, Battalgazi Mahallesi’nde evinin önünde kurulan çadırlarda taziyeleri kabul ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda Ankara milletvekili taziyede bulundu. 

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POLİSLİK SINAVINA HAZIRLANIYORDU

Öte yandan bıçaklanarak hayatını kaybeden18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın, polis olmayı çok istediği ve bunun için polislik sınavına hazırlandığı, sık sık spor yaptığı öğrenildi. Kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Emirhan Yalçın’ın hayalleri yarım kaldı. Emirhan’ın, seyyar satıcılık yapan babasına yardım ettiği öğrenildi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


   


 

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