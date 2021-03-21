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Hayalini Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirdi

Altındağ Belediyesi Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Vedia Lokman, hayali olan resim sergisini Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde açtı.
Hayalini Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirdi

Sanat aşkı yaş dinlemedi, 91 yaşındaki Vedia Lokman ilk resim sergisini açtı. Lokman’ın sergi açılışını Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı gerçekleştirdi. Vedia Lokman’ın en büyük hayalinin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Balcı “Vedia teyzemizin ilk resim sergisinin açılışını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi yaşam enerjisiyle ve yeteneğiyle hepimizin çok sevdiği ve örnek aldığı bir isim… En büyük hayali bir resim sergisi açmaktı. Bu hayalinin gerçeğe dönüşmesine aracılık ettik. Kendisine hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.” dedi.

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91 YILDIR BİTMEYEN ENERJİ
Başkan Balcı ile birlikte sergiyi gezen Vedia Lokman ise duygularını şu sözlerle aktardı:
“1930 doğumluyum. Tam 91 yaşındayım ama kendimi genç hissediyorum. Ben kendimi 91 yaşındayım diye koyuvermiyorum. Öyle de bir enerjim var. Boş duramıyorum. Gazete okuyorum, kitap okuyorum, resim yapıyorum, örgü yapıyorum. Dikiş bile dikiyorum. Eşimi kaybettikten sonra daha çok faaliyete geçtim. Çoluğumu çocuğumu büyütmek, yaşatmak için… 10 yıldır Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ne üyeyim. Burada resim kursuna, ahşap boyama ve bilgisayar kurslarına katıldım. Bilgisayar kullanmayı öğrendim. Spor faaliyetlerine katıldım. En büyük hayalim yaptığım resimleri sergilemekti. Sağ olsun Başkanımız Asım Balcı destek oldu, bugün bu hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Herkese çok teşekkür ederim. Resim yapmaya, yeni eserler üretmeye devam edeceğim. Yaşama sevincimi asla kaybetmeyeceğim. Elimden geldiği kadar her şeyi yapmak istiyorum. Kendimi bırakmak istemiyorum.”

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“YAŞAMA SEVİNCİ HİÇ BİTMESİN İNŞALLAH…”
Vedia Lokman’ın resimleriyle yakından ilgilenen Başkan Balcı “Bu hafta Yaşlılar Haftası’ndayız. Vedia teyzemiz de 91 yaşında… Yılmamış, çalışmış, didinmiş, gayret etmiş, çok güzel eserler ortaya çıkarmış. Örnek alınacak bir insan… Yıllardır yaptığı resimleri sergilemesi için ona destek olduk. Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında onun bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için adım attık ve bu sergiyi açtık. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az… Kendisine ve tüm büyüklerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz. Kendilerini meşgul edebilecekleri birtakım etkinliklere devam etsinler, kurslara katılsınlar. Böylece yaşama sevinçleri hiç bitmesin inşallah…” dedi

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