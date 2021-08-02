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Hayallere destek

Altındağ Belediyesi'nden, üniversite tercih sürecinde adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. 
Hayallere destek

Hayallere ulaşmaya çok az kaldı. Her alanda Altındağlı gençlerin yanında olan Altındağ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarına "Tercih Rehberlik Desteği" hizmeti verecek. Uzmanlar tarafından verilen tercih danışmanlık hizmeti, sınav maratonunda ter döken Altındağlı gençler ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. 

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RANDEVU ALMAK YETERLİ 

Ücretsiz tercih danışmanlığı 6-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih danışmanlık hizmeti için, Ali Ersoy ve Karapürçek semt kütüphanelerine başvuru yapmak gerekiyor. Uzman rehberler, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara yardımcı olacak. Danışmanlık hizmetinden faydalanmak için randevu almak şart... Randevu almak için, Karapürçek Kütüphanesi'ni 0312 377 02 33, Ali Ersoy Kütüphanesi'ni ise 0312 351 14 46 numaralı telefondan aramak yeterli...

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“EMEKLER ZİYAN OLMASIN İNŞALLAH...”

Altındağ Belediyesi olarak, Altındağlı gençlerin heyecanına ortak olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Öğrencilerimizin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. Bu hizmeti geçtiğimiz yıl da vermiştik ve çok verim almıştık. Gençlerimiz puanlarına göre en doğru tercihe yerleşmişlerdi. Bu yıl da yine onların heyecanına ortak olmayı görev bildik. Tercih yapmak isteyen öğrenci kardeşlerimize yardımcı olalım, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarına destek olalım istedik.” dedi.

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