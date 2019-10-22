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Hayallerini 'dünya gözüyle' yaşamaya başladı

Bursa'da doğuştan görme engelliyken yaklaşık iki hafta önce yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuşan Ayşe Acar, yıllardır hayalini kurduğu dünyayı "görerek" yaşamaya başladı.
Hayallerini 'dünya gözüyle' yaşamaya başladı

Doğuştan iki gözünde de "Peters anomalisi" hastalığı bulunan 21 yaşındaki Ayşe Acar, sol gözüne Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde yapılan kornea naklinin ardından görme yetisi kazandı.

Hastaneden taburcu edildikten sonra evine gelen Acar, yemek yapıp çay demliyor, ailesine ev işlerinde yardımcı oluyor.

Aile bireyleri ve arkadaşlarının yüzünü görmenin sevincini yaşayan Acar, hep dalgaların sesini duymakla yetindiği denizi ilk kez görüp kuşlara yem attı.

Ayşe Acar, "geçmiş olsun" ziyaretine gelenlere çay ikram ettiğini, yemek yapmayı da yavaş yavaş öğrenmeye başladığını söyledi.

Görme engeli nedeniyle okuyamadığını belirten Acar, şöyle devam etti:

"Okumak hayalimdi. Allah nasip ederse okuma yazma öğreneceğim. Her şeye en baştan başlayacağım. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumayı da çok istiyorum. Sesini duyup merak ettiğim ailemin, arkadaşlarımın yüzünü gördüm. Çok güzel bir duygu. Eskiden her şey karanlıktı. Ailemi göremiyordum, şimdi net olarak görüyorum. Hayalimdeki dünya hep karanlıktı. Böyle aydınlık bir dünya olduğunu bilmiyordum. Dünyamın hep karanlık olacağını düşünüyordum. Işığa alışmak biraz zor geliyor ama yeni hayatıma alışmam lazım."

"Tıpkı hayalimdeki gibiymiş"

Ameliyatın ardından ilk kez deniz görmenin mutluluğunu yaşayan Acar, bunun da çok güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Ailesi ve dayılarıyla deniz kıyısına geldiğini ifade eden Acar, "Önceden de geliyorduk, karanlık dünyada bir şey görmüyordum. Sadece dalgaların sesini duyuyordum. Dalgaların nasıl olduğunu, denizin hangi renkte olduğunu çok merak ediyordum. Bu merakımı giderdim. Tıpkı hayalimdeki gibiymiş." dedi.  

Baba Mustafa Acar da kızının, kendisini görünce mutluluktan ağladığını dile getirdi.

Önceden işe gittiğinde aklının hep evde kaldığını ifade eden Acar, "Sürekli arayıp kızımı soruyordum. 21 yıldır onun derdine çare aradım. Doktorlardan Allah razı olsun." diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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