Hayat eve sığar

Gazete olarak evlerinden çıkamayan vatandaşların yanındayız. İşlerimizden geriye kalan zamanda evinden çıkamayan komşu ve akrabalarımızın market ihtiyaçlarına destek oluyor, ‘Yeter ki evinizde kalın sizinleyiz” diyoruz.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını Türkiye’de de ortaya çıkınca risk grubu bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Temel ihtiyaçlarını giderebilmek için yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara Gazeteİlksayfa olarak yardım eli uzatmaya çalışıyoruz. Gazeteciler ve medya çalışanları olarak işlerimizin yanı sıra gönüllü olarak yakınlarımızda bulunan komşu ve akrabalarımızın market alışverişini yapıyor ve temel gıda maddelerini ulaştırıyoruz.

SALGIN KÜRESEL MÜCADELE ULUSAL

Konuyla ilgili konuşan gazetemizin deneyimli muhabirlerinden Osman Akdoğan,”Mesleğimiz gereği kamu hizmeti yaptığımızın farkındayız. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı bu büyük salgın karşısında topyekun mücadele veriyoruz. Ülkemizde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkması önlem amaçlı yasaklandı. Biz de gazetedeki arkadaşlar olarak büyüklerimizin temel ihtiyaçlarına gönüllü olarak destek olmaya çalışıyoruz. Diğer muhabir arkadaşlarımız, tasarımcılarımız binasındaki komşusuna, akrabasına yardım etmeye özen gösteriyor. Salgın küresel mücadelemiz ulusal bunun farkındayız. Ayrıca vatandaşlarımız tanımadıkları ve kapılarına gelerek size yardım edeceğiz diyenlere karşı uyanık olsun” ifadelerine yer verdi.

BELEDİYELER HİZMET VERİYOR

Başkent’te ise başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların market alışverişlerini karşılıyorlar. Vatandaşlar bulundukları ilçenin belediyesini arayarak market ihtiyaçlarını söylüyor kapıya gelen belediye yetkilileri siparişleri alarak kısa sürede vatandaşa teslim ediyor. Aynı zamanda polis ve jandarma ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman bu hizmeti veriyor.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

