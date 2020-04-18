T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, iPhone, Android telefon ve tabletlerde kullanılmak üzere yayına verildi. Peki uygulama kullanıcılara neler sunuyor?

Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Milyonlarca vatandaş, zorunlu bir sebebi olmadığı sürece sokağa çıkmıyor, kendini izole ediyor. Diğer yandan virüs vakalarının görüldüğü şehirler ve bölgeler ise farklılık gösteriyor. Virüs hakkında detaylı bilgi paylaşan Hayat Eve Sığar uygulaması, doğrudan T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi. Şu an App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilen uygulama, COVID-19 salgınının kontrol altına alınması ve enfekte olan kişilerin takip edilmesi için geliştirildi.

Uygulama, yaklaşık 4 MB'lık bir dosya boyutuna sahip ve saniyeler içinde cihazınıza iniyor. Uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza "Bu uygulama seni ve çevrendekileri Corona virüsünden korumak için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir" mesajı çıkıyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması yayında: Nasıl indirilir

Uygulama ile yapılabilecekler şöyle:

İstediğiniz sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Aileniz ve sevdiklerinizi (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listenize ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilirsiniz.

Konum servislerine izin verdiğinizde, uygulama sizi riskli bölgelere yaklaştığınızda uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmamanız gereken alanları görebileceksiniz.

Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilerecek. Hesabınızın doğrulanması, sizi uygulamanın daha iyi yönlendirmesine ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacak.

Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl çalışıyor?

Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra sizden telefon numaranız istenecek. Ardından telefonunuza onay kodu gelecek ve bu kodu girmenizle birlikte doğrulama işlemini yapmış olacaksınız. 'Hesabın Doğrulandı' mesajını gördüyseniz 'Konum Servislerini Aç' seçeneğine dokunun ve devam edin. Bu servisi açmadan uygulama bulunduğunuz yeri göremez ve sizin risk bölgesinde olup olmadığını size söyleyemez. Bir sonraki adımda da Bluetooth servislerini açabilirsiniz.

Tüm bu ayarları yaptıktan sonra uygulama size 'Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz' sorusunu yöneltiyor. Unutmayın; bu uygulamayı açtığınızda bu soruyla karşılaşacaksınız ve uygulamanın pratikte işe yaraması için gerçekten sağlık durumunuz ne ise onu işaretlemelisiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra karşınızda iki büyük seçenek çıkacak. Biri 'Bana en yakın sağlık kuruluşunu bul', diğeri de 'Alo 184' ara butonları... Her ikisi de acil durumlarda mutlaka kullanmanız gereken butonlar...

Uygulamanın hemen altında 4 seçenek bulunuyor: Sağlık Durumu, Yoğunluk, Ailem, Hesabım... Bu seçenekler içinden Yoğunluk kısmına geçelim şimdi de. Bu özelliği kullanabilmeniz için T.C. Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurup kaydınızı tamamlamanız gerekiyor.

Yoğunluk haritası, bulunduğunuz bölgenin riskli bölge olup olmadığını size gösteriyor. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen vakalar ve belirlenen riskli bölgeleri hızlıca görebilirsiniz. Bu sayede bulunduğunuz konumun risk seviyesini hızlıca öğrenebilirsiniz. Yoğunluk haritasında 'Evde İzolasyon', 'Riskli' ve 'Enfekte' olarak haritada durumunuzu görebiliyorsunuz.

Ailem seçeneği ise aile bireylerinizi ekleyip takip edebileceğiniz bir özellik sunuyor. Onların da onayı alınarak buraya kişi eklenebiliyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız başta olmak üzere bir dizi servislerine de kısa yoldan ulaşmanızı sağlıyor.

Sadece bir hattınızla kayıt yaptırabilirsiniz. Yani iki hattı olan bir kullanıcının tek hattıyla birlikte T.C. Kimlik No'sunu kullanarak kayıt yaptırması yeterli. İkinci bir kayıt oluşturulması mümkün olmuyor.

Konum Servisleri konusunda uygulamaya izin vermezseniz sizi ilgisiz bir yerde gösterebilir ve risk durumunu sizinle paylaşamaz. Bu nedenle uygulamadan verim alabilmek için istenen talepleri onaylamanız gerekiyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasının bir diğer özelliği ise en güncel verileri sizlerle paylaşması. Uygulamayı her açtığınızda haritayı incelerken, diğer yandan iyileşenlerin sayısını, vefat edenlerin toplam sayısını en güncel haliyle görebiliyorsunuz.