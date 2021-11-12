Hayat İçin İlk Yardım Şart

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından "Hayat için İlk Yardım Eğitim Semineri" düzenlendi.

Kent Konseyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Etimesgut Belediye Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Kent Konseyi Başkanı Alaattin Sonat, Engelliler Meclisi Başkanı Ömer Uzun, meclis üyeleri, muhtarlar, engelli ve aileleri katıldı. Seminerde acil durumlarda ilk müdahale teknikleri ve yapılması gereken işlemler anlatıldı.

Seminerde konuşan Başkan Demirel de, engelli ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran onların hayatına dokunan birçok hizmet gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engellilere yönelik eğitim ve rehabilite çalışmalarının devam ettiğini söyledi.