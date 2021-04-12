Hayat kurtarmak için gönüllü oldular

Kahramankazan Belediyesi, doğal afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşmak için tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan arama kurtarma birliği kurdu.

Kahramankazan Belediyesi, doğal afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşmak için tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan arama kurtarma birliği kurdu. Teorik ve pratik eğitimlerini sürdüren Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği birliğinde, belediye meclis üyesinden birim müdürlerine, güvenlik görevlisinden sağlık personeline kadar değişik meslek gruplarından personeller yer alıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyeleri bünyesinde gönüllülük esasına dayanan bir arama kurtarma ekibi kurulması yönünde çalışma başlattı. Başkan Oğuz’un çağrısına kayıtsız kalmayan belediye personelleri birliğe kaydolmak için yoğun talepte bulundu. Yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda tamamı gönüllü 30 belediye personeli belirlenmesinin ardından Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği kuruldu.

Eğitimlerini sürdürüyorlar

Arama kurtarma birliğinde belediye meclis üyesinden birim müdürlerine, güvenlik görevlisinden sağlık personeline kadar değişik meslek gruplarından personeller yer alıyor. Yaklaşık 5 aydır teorik ve pratik eğitimlerini sürdüren ekip üyeleri, arama kurtarma konusunda eğitiliyor. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katılan ekip üyeleri son olarak 5 günlük zorlu bir eğitimden geçti. Bu kapsamda birlik üyelerine ekip oluşumu, enkaza güvenli yaklaşma, kentsel ve doğada arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan alet ve ekipmanlarının tanıtımı, yüksekten iple iniş ve sportif tırmanış teknikleri, enkazın desteklenerek tahkimat yapılması gibi eğitimler verildi.

Tatbikat nefes kesti

Arama kurtarma birliği eğitimlerinin son gününde ise deprem sonrası oluşan bina enkazından kazazedelerin kurtarılması senaryosunun canlandırıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat doğrultusunda yaşanan deprem sonrası oluşan enkaza gelen ekip, ilk olarak çevre güvenliğini aldı. Zamana karşı yarışan ekip üyeleri daha sonra ise yaptıkları “kaba aramanın” ardından, enkazda canlı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Bu doğrultuda ilk olarak ekip, “sesli arama” daha sonra K9 köpeklerinin yardımıyla arama yaptı. Ekip son olarak ise sismik ve akustik arama cihazlarının kullanıldığı “teknik arama” gerçekleştirdi. Bu aramanın ardından tatbikat senaryosu gereği enkaza kazazede olarak saklanan ekip üyelerinin yer tespiti yapıldı. Arama kurtarma ekibi daha sonra ise yerini belirledikleri kazazedeye ulaşmak için enkaz üzerinde ekipmanlar yardımıyla uygun bir tünel açtı. Bu tünele giren ekip üyeleri ulaştıkları kazazedeleri sedye ile enkaz dışına çıkartarak, gerekli sağlık müdahalelerini yaptı. Tatbikat heyecan dolu anlara sahne olurken, ekip üyeleri gösterdikleri performansla tam not aldı. Ekip üyelerine daha sonra eğitimlerde gösterdikleri başarı nedeniyle, AFAD eğitmenlerince sertifikaları verildi.

Yardıma koşacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine hayati öneme sahip bir konuda görev yapacak ve tamamı gönüllü personellerden oluşan bir ekip kurdukları için mutlu olduklarını söyledi. Gerçekleştirdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı arama kurtarma birliğine teşekkür eden Başkan Oğuz, “Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz, ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz eğitimlerini sürdürerek önümüzdeki günlerde, yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun yaşanabilecek olası deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler ve kazalara müdahale edebilecek bir birikime kavuşacak. AFAD’ın koordinesinde gerçekleştirilecek arama kurtarma faaliyetlerine katılabilecek. Tamamen gönüllülük esasına dayanan ekibimiz, ihtiyaç duyulduğunda an zora düşmüşlerin, yardım bekleyenlerin imdadına koşacak. Ben bu vesileyle tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Gururluyuz, mutluyuz

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği üyeleri de birliğe katılmaktan ve yaptıkları çalışmalar sonucu geldikleri noktadan mutlu oldukları söyledi. Aynı zamanda belediyede park ve bahçeler müdürü olan ekip lideri Ömer Ünal, kendilerine güvenerek bu ekibin kurulmasına öncülük eden Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Belediye Meclis Üyesi olan birlik üyesi Ahmet Batıbey de, oldukça başarılı bir eğitim süreci geçirdiklerini ve olası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hazır olduklarını kaydetti. Ekip üyesi belediye çalışanı Büşra Canbaz ise gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek, teorik ve pratik eğitimlerinin ardından göreve hazır olduklarını söyledi.