Hayat normale dönüyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Mimar Sinan Mahallesi Çağatay Caddesinde ve Saray Kırgız Caddesinde bulunan işyerlerinin açılışını gerçekleştirdi.

Kontrollü Sosyal Hayat süreciyle birlikte ilçe gezilerine start veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, işyeri sahipleri ve vatandaşlarla beraber açılışını gerçekleştirdiği işyerlerini gezerek halka ne gibi hizmetler sunulacağına dair işletme sahiplerinden bilgiler aldı.

Açılışını gerçekleştirdiği dükkanlarda alınan koronavirüs önlemlerini de yerinde inceleyen Başkan Çetin işletme sahiplerine, ‘‘maske, mesafe, temizlik’’ kurallarına azami derecede dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Açılan iş yerlerinin ilçede istihdama katkı sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklarımız büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Bu büyümede katkısı ve emeği olan esnaflarımıza ve yeni istihdam olanağı sağlayan girişimcilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. İlçemiz hem sosyal hem de ekonomik olarak gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni açılan iş yerlerimizi sahiplerine ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Çevrede bulunan esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan Ertuğrul Çetin, kısa sohbetler gerçekleştirerek işlerinin bereketli olması dileklerinde bulundu.

