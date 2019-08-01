  • BIST 102.039
  • Altın 252,044
  • Dolar 5,5740
  • Euro 6,1528
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
SON DAKİKABakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması
»

Hayatın zorluğunu 40 köpekle paylaşıyor

Adana'da depodan bozma evde yaşayan Hasan Dişbudak, sokaklardan topladığı atık malzemeleri satarak hem kendi geçimini sağlıyor hem de 40 köpeğin bakımını üstleniyor.
Hayatın zorluğunu 40 köpekle paylaşıyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Seyhan Nehri kenarında atıl durumdaki depoyu kendisi için ev haline getiren 52 yaşındaki Hasan Dişbudak, "canım, ciğerim" dediği 40 köpekle birlikte yaşıyor. 

Anne ve babasını 5 yıl önce kaybeden Dişbudak, yaptığı açıklamada, ailesi hayattayken inşaatlarda ve günübirlik işlerde çalışarak geçimini sağladığını anlattı.

"Tek dostum köpekler"

Hiç evlenmediğini, yakınlarını kaybettikten sonra ise sokaklarda yaşamaya başladığını dile getiren Dişbudak, tek dostunun köpekler olduğunu söyledi. 

Atıl durumdaki depoyu kendine ev haline getirdiğini, burada birkaç sokak köpeğini beslemeye başladığını aktaran Dişbudak, hayvanlarla kurduğu iyi ilişkilerin ardından köpeklerin sayısının 40'a çıktığını kaydetti.

"Onların yaşatmak için mücadele ediyorum"

Dişbudak, sokaktan topladığı atık malzemeleri sattığını bu yolla hem kendine hem de köpeklerine baktığını ifade ederek, "Dört yıldan bu yana nehrin kenarında yaşayıp, mücadele ediyorum. Burada hayvanlara bakıyorum, atık toplayarak onlara kemik alıyorum. Onların karnını doyurmak, yaşatmak için mücadele ediyorum. Bunlar benim canım, ciğerim, çocuklarım. Beraber yatıyor, kalkıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan hayvanların bakımı için destek beklediğini kaydeden Dişbudak, özellikle hasta ya da yaralı olanlara ilaç alamadığını, sadece beslenmelerine yardımcı olabildiğini belirtti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1800'den bu yana kazılan kent: Assos01 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
  • Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı01 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
  • Yarış atlarına Van Gölü'nde antrenman yaptırıyor01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  • Pamukkale'de hedef 5 milyon turist01 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
  • Mülteci Mevzuuna Dair01 Ağustos 2019 Perşembe 00:05
  • Sokak hayvanlarının ihtiyaçları01 Ağustos 2019 Perşembe 00:04
  • 'Mutlu şehir' Sinop'ta otelcilerin yüzde 90 doluluk sevinci31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  • 1972 model kamyonu balık lokantasına dönüştürdü31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:00
  • Hastaların kurtulduğu 'taşlar' koleksiyon oldu31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
  • 2 Ağustos 2019 Cuma Hutbesi - Diyanet İşleri Başkanlığı 2.08.201931 Temmuz 2019 Çarşamba 16:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti