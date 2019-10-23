Hayatına ötenazi ile son verdi

2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'nda altın ve gümüş madalya kazanan Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort'un ötenazi ile hayatına son verdiği duyuruldu.

Belçika'ya tekerlekli sandalye sprint dalında 2012 Londra Paralimlik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandıran Marieke Vervoort, kas hastalığının dayanılmaz hale gelmesinden dolayı ötenazi ile yaşamına son verdi.

2012’de Londra’da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları’nda altın ve gümüş madalya kazanan 40 yaşındaki sporcu, tedavi edilmesi mümkün olmayan bir omurga rahatsızlığına sahipti. Vücudunun kendini yenileme özelliğini kaybetmesi nedeniyle sürekli ağrı çeken nöbetler geçiren Vervoort'un bacakları felç olmuştu. Üç yıl önce 2016 Rio Olimpiyatları sonrası kendini öldürmeyi düşündüğünü söylediği için dünyayı şoke eden Marieke, Brezilya'da iki madalya kazanmıştı.

Vücudunun kendini yenileme özelliği olmayan ve ağrıları gittikçe artan Vervoort, geçirdiği krizlere daha fazla dayanamadı ve ülkesinde yasal olan ötenazi yöntemini devreye soktu.

Vervoort durumuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada uyuyamadığını dile geçirirken; görye yetisini yavaş yavaş kaybettiğini, nöbetlerinin acısını gidermek için kullandığı ilaçların daha az etkili olduğunu söylemişti. Rio Paralimpik Olimpiyatları'nda Associated Press'e verdiği röportajda bazı geceler sadece 10 dakika uyuyabildiğini vurgulayan Belçikalı sporcu, sporun kendisini hayatta tuttuğunu kaydetmişti.