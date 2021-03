Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri 21 parkta yaşatılıyor

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 21 parka kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini verdi.

Geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta Türkiye'de görülen kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde, sağlık çalışanları canları pahasına büyük fedakarlık gösterdi. Görevi başındayken koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden 21 doktor ve sağlık çalışanının adları Sultangazi'deki parklara verildi.

Yeni adıyla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Parkı’nda düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Abdullah Güler, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun eşi Dr. Öğretim Üyesi Didem Taşçıoğlu, Sultangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mihriban Aksoy, hastane başhekimleri, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

“SAĞLIK PERSONELİMİZE TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUZ”

Açılış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, “Pandemi boyunca en önemli görevin sağlık çalışanlarına düştü. Birçok ülkede AVM’lerin, spor salonlarının hastaneye çevrildiği bir dönemde Türkiye, verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, belediye olarak sağlık personelleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini de belirtti. Başkan Dursun, “Olağanüstü bir çabayla çalışan sağlık görevlilerimize tüm imkanlarımızla destek olmayı sürdürüyoruz. Hayat kurtarmak uğruna eşinden, çocuğundan, anne babasından uzak kalan çalışanlarımıza ne yapsak az gelir. Görevi başında Kovid-19 hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın adını yaşatmak, onlara minnetimizi göstermek adına ilçemizdeki 21 parkın isimlerini değiştirdik. Bugün burada “hocaların hocası” ünvanıyla hem öğrencilerinin hem de hasta yakınlarının gönlünde müstesna bir yeri olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adını verdiğimiz parkın açılış törenini gerçekleştirmek ve 21 parka sağlık şehitlerimizin isimlerini vermek üzere bir araya geldik. Sağlık şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine de sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZİM YAPTIĞIMIZ BİR VEFA BORCUDUR”

Başkan Dursun, “Pandemi döneminde vefat eden 21 sağlık çalışanımızın ismini parklara verdik. Başta Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın ismi Sultangazi’de yaşayacak. Aileleri de bugün bizlerle birlikte buradaydı. Bizim yaptığımız bir vefa borcudur. Sağlık şehitlerimizin ismi 21 parkta yaşayacak. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlık gösterdiler. Ailelerinden uzakta kaldılar. Pandemi dönemi sona ermedi. Gerekli kurallara dikkat ettiğimiz takdirde çok daha hızlı atlatacağız bu süreci. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Kocabaşta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına minnetlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

“CEMİL HOCAYI ÇOK ÖZLEDİM”

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun eşi Didem Taşçıoğlu, “Hepsi çok özel insanlardı. Parklara sağlık şehitlerimizin isimlerinin verilmesi bizleri çok mutlu etti. İsimleri bu parklarda yaşayacak. Bizler için güzel bir hediye oldu. Park tam da Cemil hocanın kişiliğine uygun bir olduğunu düşündüm. Hocanın doğayla ilgili her şeyle yüksek biri bağı vardı. İnsana karşı sevgisi çok başkaydı. Cemil hoca sevgiye çok önem verirdi. Yaşamındaki her şey sevgi üzerine kuruluydu. Her gün mesleğine koşarak giderdi. Bazen duygularımızı anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor. Cemil hocayı çok özledim” ifadelerini kullandı.

Konuklar, Sağlık Şehitlerinin isimlerinin verildiği parkların fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezdi.