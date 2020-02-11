  • BIST 118.342
  • Altın 303,509
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -10 °C
»

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000 i geçti

Çin'de yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) salgını nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638'e yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000 i geçti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, NCP bulaşma durumu şüpheli olan kişi sayısı 21 bin 675, müşahede altına alınanların sayısı ise 187 bin 728 oldu.

NCP bulaştığı teyit edilen vaka sayısı 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638’e çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı biri Hong Kong’da olmak üzere 1017’ye ulaştı.

Ayrıca, Çin anakara kası dışında ise vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 42’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 oldu.

- SON 24 SAATTE CAN KAYBI 108

Bu arada, Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte salgın dolayısıyla 108 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 478 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Can kaybının 974’ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşandı. Bugüne kadar NCP’den taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 283 olarak bildirildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistin’de kasıtlı trafik kazası11 Şubat 2020 Salı 06:47
  • Rus heyetiyle kritik görüşme11 Şubat 2020 Salı 06:45
  • Ak Partili eski başkan hayatını kaybetti11 Şubat 2020 Salı 06:44
  • Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş suçu davası11 Şubat 2020 Salı 06:43
  • Malatya'da korkutan deprem11 Şubat 2020 Salı 06:41
  • Açığa alındı!11 Şubat 2020 Salı 06:40
  • Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası11 Şubat 2020 Salı 06:36
  • Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı11 Şubat 2020 Salı 06:33
  • Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı11 Şubat 2020 Salı 06:32
  • Samsun'da Alzheimer hastası adam eşini tüfekle vurdu11 Şubat 2020 Salı 06:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti