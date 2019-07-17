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Hayatının dehşetini yaşadı: 7 haftalık bebeğini düşürdü

Antalya'da 7 haftalık hamile E.D.'nin boynundaki altın kolyeyi gasbettiği iddiasıyla yargılanan Ender Atmaca (25), 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl önce yaşanan gasp olayından 2 gün sonra E.D. bebeğini düşük yaparak, kaybetmişti.
Hayatının dehşetini yaşadı: 7 haftalık bebeğini düşürdü

Gasp olayı, 8 Eylül 2017 günü saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Atmaca, 7 aylık hamile E.D.'nin bulunduğu otobüse bindi. Yeşilyurt Mahallesi'nde inen E.D.'nin ardından da otobüsten indi. Takip ettiği kadını karanlık bir sokakta yere yatırdı ve ağzını kapattıktan sonra boynundaki altın kolyeyi aldı. Saldırgan kaçarken,  E.D.'nin yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ancak Atmaca izini kaybettirdi.

ÜZÜNTÜDEN DÜŞÜK YAPTI

Psikolojisi bozulan hamile E.D., olaydan 2 gün sonra düşük yaparak, bebeğini kaybetti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için özel bir ekip kurdu. Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, şüphelinin 35 suçtan kaydı bulunan Ender Atmaca olduğunu tespit etti. Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan Atmaca, gözaltına alındı. Daha önce de emekli bir hakimin çantasını gasbettiği ortaya çıkan Ender Atmaca'nın, çaldığı kolyeyi bir kuyumcuda 270 TL'ye sattığı belirlendi. Ender Atmaca, tutuklandı. Hakkında, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe kadına karşı gece vakti yağma ve yaralama' suçlamasıyla dava açıldı.

E.D., olay sırasında karnına darbe aldığını, bu nedenle bebeğinin kalp atışlarının durmuş olabileceğini söyledi. 'Yağma' suçlamasını kabul eden Ender Atmaca ise kadının hamile olduğunu bilmediğini, sadece kolyesini çaldığını ve 270 liraya sattığını belirtti. Mahkeme, sanığa en üst sınır olan 15 yıl hapis cezası verdi.

YARGITAY CEZAYI BOZDU

Sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay, iyi hal indirimi uygulanmamış olması ve hamileliğin suça bağlı sonuçlanmadığı yönündeki adli tıp raporunu göz önünde bulundurup verilen hapis cezasının fazla olduğuna hükmederek, kararı bozdu. Bunun üzerine Atmaca, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Bugün görülen duruşmada Ender Atmaca, 13 yıl hapse mahkum edildi.

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