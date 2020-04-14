Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haydar Baş kimdir?

BTP Genel Başkanı Haydar Baş , memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile ' Covid-19 ' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alınmıştı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Haydar Baş kimdir?

Haydar Baş 28 Ocak 1947 Trabzon doğumlu, Türk siyasetçi, iş adamı, ilahiyatçı, yazar, eğitimci. Bağımsız Türkiye Partisi 'nin kurucularından ve mevcut genel başkanıdır.

İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1970 senesinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Daha sonra lisansüstü eğitimini, doktorasını ve "profesör" unvanını Bakü Devlet Üniversitesi'nde ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.