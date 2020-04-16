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Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı

Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarı anonsları yapıldı. 

BTP Lideri Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU

Haydar Baş için Ortahisar ilçesi Yeni Mahalle'deki sahil fuar alanında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Polis ekipleri tören alanının çevresini bariyerlerle çevirirken, belediye ekipleri de alanda dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için alanda vatandaşların duracağı alanlar işaretlendi. Cenazeye katılanlar da sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Bariyerlerle çevrili alana aile fertleri, protokol ve partililer alınırken, bariyer alanı dışında ise çok sayıda kişi cenaze törenini takip etti. Cenazede sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarı anonsları yapıldı. 

OĞLU KILDIRDI

Genel Başkan Haydar Baş'ın tabutunun üstüne, İmam Ali Türbesi türbedarı tarafından sağlığında kendisine hediye edilen örtü serildi. Cenazeyi ise oğlu Osman Baş kıldırdı. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, BTP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLİK TEPESİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından kalabalık, naaşı cenaze aracına kadar omuzlarda taşıdı. Bu sırada sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Haydar Baş'ın cenazesi, Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'nde toprağa verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birinci derece akrabaları ile din görevlilerinin girişine izin verildiği defin alanına cenazeye katılanlar alınmadı.

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