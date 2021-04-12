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Haydarlar Gölü el değmemiş doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor

Asırlar önce volkanik patlama sonucu ortaya çıkan, ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Haydarlar Gölü, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Haydarlar Gölü el değmemiş doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan volkanik Haydarlar Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Asırlar önce volkanik patlama sonucu ortaya çıkan, ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Haydarlar Gölü, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Özellikle ilkbaharda açan su papatyalarının görsel şölen sunduğu volkanik göl, doğa ve fotoğraf severlerin de uğrak yeri oluyor.

Yılın 12 ayı kurumaması için su takviyesi yapılan göl, çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarının ardından ise turizme açılacak.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, AA muhabirine, 30 hektar büyüklüğündeki gölün 2 ayrı gözünün olduğunu söyledi.

Özellikle ilkbaharda açan su papatyalarının görsel şölen sunduğu volkanik göl, doğa ve fotoğraf severlerin de uğrak yeri oluyor.

Yılın 12 ayı kurumaması için su takviyesi yapılan göl, çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarının ardından ise turizme açılacak.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, AA muhabirine, 30 hektar büyüklüğündeki gölün 2 ayrı gözünün olduğunu söyledi.

Karataş, gölün çevre düzenlemesi tamamlandığında dışarıdan ziyaretçi de ağırlayacağını anlatarak, porojeye destek veren Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a teşekkür etti.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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