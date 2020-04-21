Haydi çocuklar 23 Nisan’da balkonlara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamalarını bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların ayağına kadar götürecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 10 turistik gezi aracı, çocuk şarkıları çalarak ilçe ilçe gezecek.

“KAPI KAPI KUTLAMA”

Türk milletinin iradesini temsil eden, milli mücadele tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış günü de olan 23 Nisan aynı zamanda her yıl çocuk bayramı olarak coşkuyla kutlanıyor.

23 Nisan Perşembe günü tüm çocuklar başta olmak üzere Ankaralıları balkonlara davet eden Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil 25 ilçede cadde cadde dolaşarak, çocuk şarkıları çalacak. Üstü açık araçlarda yer alan animasyon ekibi de gösterileriyle çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak.

Türk Bayraklarıyla donatılacak araçlar ilçelerden döndükten sonra saat 21.00'da ise ulusal düzeydeki kutlamalara eşlik ederek, “İstiklal Marşı”nı Başkentlilerle hep birlikte seslendirecek.

ÇOCUKLAR DA ŞARKILARA EŞLİK EDECEK

Merkez ve ilçelerde 08.00-23.00 saatleri arasında 70 cadde ve bulvarda dolaşacak olan gezi araçları şu saatlerde çocuk şarkıları ve marşları seslendirerek Başkentli çocuklara seslenecek:

-Evren : 11.00 -Şereflikoçhisar: 13.00 -Bala: 16.00 -Gölbaşı: 17.30

-Çamlıdere: 11.00 -Kızılcahamam : 13.00 -Kazan: 16.00 -Sincan: 21.00

-Nallıhan: 11.00 -Beypazarı: 14.30 -Güdül: 17.30 -Ayaş: 19.00

-Kalecik: 11.00 -Çubuk: 13.00 -Akyurt: 16.00 -Pursaklar: 18.00

-Altındağ: 21.00 -Çankaya: 21.00 -Yenimahalle: 21.00 -Keçiören: 21.00

-Haymana: 11.00 -Polatlı: 13.00 -Etimesgut: 21.00

-Elmadağ: 11.00 -Mamak: 21.00

