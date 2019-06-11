Haydi çocuklar camiye

Diyanet İşleri Başkanlığının Yaz Kur'an Kursları 17 Haziran'da başlayacak. Sevgi esasına dayalı yürütülecek ve 8 hafta sürecek kursların bu yıl ki teması "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Yaz Kur'an Kursları 17 Haziran'da başlayacak. Geçen sene 3 milyondan fazla çocuğun gittiği kursların bu yılki teması "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun" olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılacağı program ile 17 Haziran Pazartesi günü Başkanlığın konferans salonunda yaz Kur’an kursları açılış programı gerçekleştirilecek.

SEVGİ ESASLI OLACAK

Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi esasına dayalı olarak yürütülecek. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecek. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacak. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacak; eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda öğrencilerin yaş grupları, bilgi seviyeleri ve diğer hususlar dikkate alınarak eğitim-öğretim görmeleri sağlanacak. Kursta öğrencilerin istek ve talepleri dikkate alınacak, sabah saatlerinde kursa gelemeyen öğrenciler için öğlenden sonra kurs açılacak.

SPORTİF FAALİYETLER YAPILACAK

Kurslara 4-6 yaş grubundaki çocuklar da katılabilecek. 20 yaş ve üzerinde olan bireylerin yaz Kur’an kurslarına kaydı yapılmayacak, bu yaş grubu “Camilerde Kur’an Öğretimi Programı” kapsamında değerlendirilecek. Mevsimlik işçilerin, mülteci çocukların bulunduğu yerlerde de kurslar açılacak. Müftülüklerce milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılarak örgün eğitime devam eden engelli öğrencilerden isteklilerin Kur’an kursunda eğitim almaları sağlanacak. Kursa katılan öğrenciler, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak spor etkinliklerinden faydalanabilecek.

8 HAFTA SÜRECEK

Yaz Kur’an kursu toplam 8 hafta sürecek, günlük 3 saatlik eğitim yapılacak. Yaz Kur’an kurslarında görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar da açılabilecek. İl-ilçe müftülükleri, Kur’an kursları ve camilere müracaat yapılabilecek. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de dönem içerisinde mutlaka kaydedilecek. Kurslarda yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller kullanılacak.

15 TEMMUZ’DA ŞEHİTLER ANILACAK

Yaz Kur’an kurslarında ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık verilecek. Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi, birlik, beraberlik konulu ayetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizin kardeşlik, birlik, beraberlik ve vatan sevgisi anlayışı çocuklara kazandırılmaya çalışılacak. Derslerde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadislerine yer verilecek. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin kardeşlik, birlik ve beraberliğimize katkısına vurgu yapılacak. Ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecek. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecek. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ile ilgili öğrenci ve velilerin katılımıyla şehitlerimizi anma merasimi düzenlenecek, merasimlerde vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik konularına vurgu yapılacak. Çocuklara her hafta bir ayet ve hadis öğretilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından her hafta bir tane olmak üzere “Sekiz Haftada Sekiz Kitap” okumaları ve öğreticilerin rehberliğinde kritiğini yapmaları sağlanacak.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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