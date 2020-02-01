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"Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğine sömestirde yoğun ilgi

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" etkinliği binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı.
"Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğine sömestirde yoğun ilgi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında 20-30 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde belirlenen camilerde çeşitli etkinlikler yapıldı. Türkiye'nin 41 ilindeki 900 camide yapılan faaliyetlere, projeye kaydolan yaklaşık 10 bin
çocuk katıldı.

ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLECEK

Çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla "Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasında puan toplayan çocuklara ödülleri 2 Şubat'a kadar verilecek. 20 Ocak'ta sabah namazıyla başlayıp, 30 Ocak'ta yatsı namazıyla sona eren etkinlikler neticesinde çocuklara bisiklet, tablet, kaykay, kumandalı araba, jenga oyun seti ve futbol topu gibi hediyeler verilecek. Projenin, yıl içinde tatil, bayram ve kandil gibi özel günlerde de yapılması planlanıyor.

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