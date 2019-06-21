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Haydi çocuklar Su Parkı'na

Yaz tatilini Ankara'da geçirecek olan çocukların keyifli dakikalar geçirebileceği Karapürçek Su Parkı, Altındağ Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilendi. Yenilenen Su Parkı, 24 Haziran'da kapılarını açıyor.
Haydi çocuklar Su Parkı'na

Çocukların sporla buluşması için hiç durmadan çalışan Altındağ Belediyesi, Karapürçek Mahallesi'nde bulunan Su Parkı ve Yüzme Havuzu'nu yeniliyor. Minik misafirlerine temiz ve kaliteli bir ortamda hizmeti verebilmek için başlatılan çalışmada kaydıraklar yenilenirken kapalı ve açık havuzların her noktası titiz bir şekilde bakımdan geçirildi. Havaların ısınmasıyla beraber yenilenen Karapürçek Su Parkı ve Yüzme Havuzu açılış için gün saymaya başladı. Ekiplerin titizlikle yürüttükleri yenileme çalışmalarını tamamlamalarının ardından Altındağ Belediyesi'ne bağlı tesis, 24 Haziran'da ilk misafirlerini ağırlayacak.

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Çocuklarımızı sporla buluşturmalıyız

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklarımızı sporla buluşturmalıyız. Altındağ Belediyesi olarak çocuklarımızın spor alışkanlığı kazanmaları için her türlü desteği vermeye hazırız. Karapürçek Mahallesi'nde bulunan Su Parkı'ndan çocuklarımızın en iyi şekilde faydalanabilmesi için tesisi yeniledik. Bu tesis, sportif faaliyetlerin yanı sıra yaz tatilini Ankara'da geçirecek olan çocuklarımız için güzel bir eğlence noktası olacak. 7-14 yaş arası miniklerin faydalanabileceği Su Parkı, 11.00-16.00 saatleri arasında haftanın her günü hizmet verecek. Sıcak havalarda güzel vakit geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı Karapürçek Su Parkı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
 

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