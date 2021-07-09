Keçiören Belediyesi, pandemi kısıtlaması nedeniyle evde kalan ve fiziksel aktivite alanı azalan vatandaşları yeni normalleşme döneminde parklarda spor yapmaya teşvik ediyor.

“Haydi Keçiören Spora” sloganıyla uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen sabah sporuna özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi döneminde vatandaşların fiziksel aktivite alanlarının kısıtlı olduğunu buna bağlı olarak da sağlık sorunlarının arttığını kaydederek, “Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için spor çok önemli. Her gün en az bir saatimizi spora ayıralım, sağlığımıza ayıralım. Her gün spor yapanın hastaneyle işi olmaz, spor yapan hastaneye gitmez, spor yapan tembel olmaz.” dedi.

Başkan Altınok sağlıklı bir yaşam için tüm Keçiörenlileri sabah sporu yapmak için parklara davet etti.