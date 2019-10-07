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'Hayır Marketi'nde yüzler gülüyor

TDV Sincan Şubesi’nce ‘Dünyayı İyilik Değiştirecek’ sloganıyla iki yıl önce kurulan “Hayır Marketi” kış ayları öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. 
'Hayır Marketi'nde yüzler gülüyor

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) Sincan şubesine bağlı ‘Yardım Koordinasyon Merkezi’ ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Merkez bünyesinde hayırseverlerin destekleriyle kurulan Sincan Tandoğan Mahallesi Billur Sokak’taki “Hayır Marketi” onlarca ihtiyaç sahibinin kış ayları öncesi yüzlerini güldürmeyi sürdürüyor. 

ÜCRETSİZ ALIŞVERİŞ İMKANI 

İlçede ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişiler, gönüllülerce açık tutulan bu marketten ücretsiz alıveriş yapma imkanı buluyor. “Hayır Marketi”nde yiyecekten içeceğe, oyuncaktan mutfak eşyasına, ev tekstilinden kıyafete kadar pek çok ürün bulunuyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen randevu ile söz konusu markete giderek alışverişini tek kuruş ödemeden yapabiliyor. Markette istediği pek çok ürünü alabilen ihtiyaç sahipleri, buradan elleri dolu dolu çıkmanın sevincini yaşıyor. 

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İHTİYAÇ SAHİPLERİ TİTİZLİKLE TESPİT EDİLİYOR

Örnek uygulamayla ilgili gazetemize bilgi veren TDV Sincan Sorumlusu Yıldırım Karabel, “Hayır Marketi’miz gönüllerimizin ve hayırseverlerimizin destekleriyle 2017 yılında kuruldu. İlk olarak kıyafet dağıtımı ile başladık daha sonra büyüyerek şimdiki hali aldı. İhtiyaç sahibi olduğu tarafımızca tespit edilen ailelere merkezimizde gerekli yardımları yapıyoruz. Bize başvuran kişilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığını titizlikle araştırıyoruz. Marketimizin içerisinde bay, bayan ve çocuklar için kıyafet mağazası, çocuklara özel oyuncak reyonu, mutfak eşyalarının bulunduğu zücaciye reyonu ve içerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı bölümler mevcut. Yardım koordinasyon merkezimizde 100 kişiden fazla gönüllü ekibimiz var. Hayırseverlerimizin ve gönüllülerimiz destek ve gayretleriyle mağazamız her geçen yıl daha da büyüyor” dedi. 

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“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Hayırseverleri ve gönüllüleri aralarına davet eden Karabel, “Sloganımız ‘Dünyayı iyilik değiştirecek’ ve ‘Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar.’ Bu iyiliği yaymak ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için yeni hayırseverlerimiz ile gönüllülerimize ihtiyacımız var. Kapımız herkese açık. Hayırda omuz omuza vererek hep birlikte yarışmak için hayırseverlerimizi ve gönüllülerimizi aramıza bekliyoruz” diye konuştu.    

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MAKBUZ KARŞILIĞI BAĞIŞ

Yıldırım Karabel, Sincan’da bulunan “Hayır Marketi”ne destek olmak isteyenlerin TDV Sincan Şubesine ya da İlçe Müftülüğüne gelerek makbuz karşılığında bağış yapılabileceğini belirtti. Karabel, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Sincan şubesine ait hesap numarasının, açıklama kısmına "Hayır Marketi" yazarak bağış gönderilebileceğini de ifade etti.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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