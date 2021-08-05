Hayırlı olsun ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yeni dükkân açan esnafı ziyaret ederek, dükkan açma belgesi olan ruhsatlarını kendi elleri ile esnafın duvarına astı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşılı esnafın yanında olmaya devam ediyor. Özellikle salgın döneminde risk grubunda bulunan vatandaşlara, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği sunan Gölbaşı Belediyesi esnafın yüzünü güldürecek bir müjde vermiş, 1000 TL’lik nakdi destek yardımı ile 1500 esnafın yüzünü güldürmüştü.

Aynı zamanda salgın sürecinde kira yardımında da bulunan, her daim esnafın yanında olduğunu söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşı Belediyesi ve çalışanları olarak her zaman esnafımızın vatandaşımızın yanında olmaya özen gösterdik. Şükür ki Gölbaşı Belediyemiz olarak Gölbaşımız’ı salgın sürecinde ve sonrasında yaptığımız çalışmalarla bu günlere taşıdık. ‘Gerekirse projelerimizden vazgeçeriz ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz’ dedik.

“Yeni iş yerlerini vatandaşların hizmetine sunan siz değerli esnafımızın rızkı bol olsun” diyerek sözlerini noktalayan Başkan Ramazan Şimşek, dükkan açma belgesini ve ruhsatlarını elleri ile teslim etti. Başkan Şimşek, kahve fincanı hediyelerini takdim ettiği esnafın her zaman yanında olduğunu dile getirerek ziyaretlerini tamamladı.