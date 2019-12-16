Hayırlı olsun ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine başlayan Yavuz Ekici’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, MHP Grup başkanvekili Nevzat Dulkadir ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Yavuz Ekici’yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Şimşek, Gölbaşı’nın tarım açısında zengin bir ilçe olduğunu söyledi.

“BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Gölbaşı Belediyesi’nin tarımsal anlamda birçok projesi olduğunu ve bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte çalışacaklarını ifade eden Başkan Şimşek, İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ekici’ye yeni görevinde başarılar dileyerek kahve fincan takımı hediye etti.

“HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ”

İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ekici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gölbaşı Belediyesi’ne her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Yavuz Ekici Başkan Şimşek ve beraberindekilere teşekkür ederken ziyaret sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.