Hayırsever iş insanı, yaptırdığı okuldaki törenle son yolculuğa uğurlandı

İSTANBUL'daki evinde sabaha karşı yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı (74), Muğla'nın Datça ilçesinde yaptırdığı ve bu yıl açılması planlanan okulda düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı.

Hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı için İskele Mahallesi'nde bir süre önce yaptırdığı ve inşaatı tamamlanarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılması planlanan okulda tören düzenlendi. Törene Kabaklarlı'nın ailesi, yakınları ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Necat Kabaklarlı'nın eşi Filiz Kabaklarlı (67) ve çocukları Tuğrul Kabaklarlı (47), Timur Kabaklarlı (45) ve Billur Mermerci Kabaklarlı (35) taziyeleri kabul etti. Torunları, dedelerinin tabutunu çiçeklerle donattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safkan'ın çelenk gönderdiği törende, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre konuşma yaptı. Kabaklarlı'nın ölümünün ülke ve Datça için acı kayıp olduğunu belirten Töre, "Eğitime sevdalı, çevreye gönül vermiş, 'insanlar ve çocuklar adına daha ne yapabilirim, onları nasıl mutlu edebilirim' kaygısı ve düşüncesiyle yaşayan kıymetli büyüğümü kaybetmenin acısının aile kadar benim de yüreğimi sızlattığını bilmenizi isterim" dedi.

Okulun protokolü imzalanırken yaşadığı coşku ve heyecanının, gözünün önünden gitmediğini belirten Töre, "Belki Türkiye'yi ona verseler, bu okulu yapmak kadar onu mutlu olmayacaktı. O kadar mutluydu. Çok acele bir şekilde, Türkiye'de görülmemiş bir hızla okul inşaatına başladı ve hızlı bir şekilde bitirdi. Ne kadar yüreği, gönlü güzelmiş ki onu yaptırdığı bu okulda ağırlayarak uğurluyoruz" diye konuştu.

Aileye ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Töre, "Onu sonsuzluğa uğurlarken şunu da dile getirmek istiyorum. Okulu yaparken, kendi hayatında vizyonu olan bir sözü okulun giriş duvarına astırdı. Altını çizerek bildirmek istiyorum. 'Öğretmenler; cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyor'. Ben de diyorum ki bu vizyonla bu Türkiye'ye hizmet eden saygıdeğer büyüğüm, biz de öğretmenler ve şahsım adına size söz veriyoruz; aynı şekilde sizin vizyonunuzla fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz" dedi.

Okulda düzenlenen töreninden ardından Necat Kabaklarlı'nın cenazesi, İskele Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.