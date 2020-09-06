  • BIST 1.086
  • Altın 462,736
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

Hayırsever iş insanı, yaptırdığı okuldaki törenle son yolculuğa uğurlandı

İSTANBUL'daki evinde sabaha karşı yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı (74), Muğla'nın Datça ilçesinde yaptırdığı ve bu yıl açılması planlanan okulda düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı.
Hayırsever iş insanı, yaptırdığı okuldaki törenle son yolculuğa uğurlandı

Hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı için İskele Mahallesi'nde bir süre önce yaptırdığı ve inşaatı tamamlanarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılması planlanan okulda tören düzenlendi. Törene Kabaklarlı'nın ailesi, yakınları ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Necat Kabaklarlı'nın eşi Filiz Kabaklarlı (67) ve çocukları Tuğrul Kabaklarlı (47), Timur Kabaklarlı (45) ve Billur Mermerci Kabaklarlı (35) taziyeleri kabul etti. Torunları, dedelerinin tabutunu çiçeklerle donattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safkan'ın çelenk gönderdiği törende, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre konuşma yaptı. Kabaklarlı'nın ölümünün ülke ve Datça için acı kayıp olduğunu belirten Töre, "Eğitime sevdalı, çevreye gönül vermiş, 'insanlar ve çocuklar adına daha ne yapabilirim, onları nasıl mutlu edebilirim' kaygısı ve düşüncesiyle yaşayan kıymetli büyüğümü kaybetmenin acısının aile kadar benim de yüreğimi sızlattığını bilmenizi isterim" dedi.

Okulun protokolü imzalanırken yaşadığı coşku ve heyecanının, gözünün önünden gitmediğini belirten Töre, "Belki Türkiye'yi ona verseler, bu okulu yapmak kadar onu mutlu olmayacaktı. O kadar mutluydu. Çok acele bir şekilde, Türkiye'de görülmemiş bir hızla okul inşaatına başladı ve hızlı bir şekilde bitirdi. Ne kadar yüreği, gönlü güzelmiş ki onu yaptırdığı bu okulda ağırlayarak uğurluyoruz" diye konuştu. 

Aileye ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Töre, "Onu sonsuzluğa uğurlarken şunu da dile getirmek istiyorum. Okulu yaparken, kendi hayatında vizyonu olan bir sözü okulun giriş duvarına astırdı. Altını çizerek bildirmek istiyorum. 'Öğretmenler; cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyor'. Ben de diyorum ki bu vizyonla bu Türkiye'ye hizmet eden saygıdeğer büyüğüm, biz de öğretmenler ve şahsım adına size söz veriyoruz; aynı şekilde sizin vizyonunuzla fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz" dedi.

Okulda düzenlenen töreninden ardından Necat Kabaklarlı'nın cenazesi, İskele Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşlı kadının organları üç hastaya umut oldu06 Eylül 2020 Pazar 20:00
  • Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı06 Eylül 2020 Pazar 19:59
  • Bingöl’de terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi06 Eylül 2020 Pazar 19:58
  • Şişli nikâh salonunda “sahte görevli" alarmı06 Eylül 2020 Pazar 19:58
  • Bitlis'te otluk yangını06 Eylül 2020 Pazar 19:52
  • Yorgun mermiyle sırtından yaralandı, tezgahta satışa devam etti06 Eylül 2020 Pazar 19:51
  • Freni boşalan un yüklü TIR önündeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı06 Eylül 2020 Pazar 19:50
  • Bolu'da, iskambil oynayan 15 kişiye 45 bin TL 'koronavirüs' cezası06 Eylül 2020 Pazar 18:53
  • Düzce'de otomobil, alev alev yandı06 Eylül 2020 Pazar 18:53
  • Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Giresun'da06 Eylül 2020 Pazar 17:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti