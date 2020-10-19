Haymana’da servislere şeffaf kabin

Ankara Zabıtası Haymana’da maske, siperlik ve dezenfektan dağıtımı yaparken, servis araçlarına ise şeffaf kabin montajı gerçekleştirildi.

Kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Zabıtası son olarak Haymana ilçesinde özellikle vatandaşların uğrak noktası haline gelen pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, siperlik ve dezenfektandan oluşan hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafe kurallarının hatırlatıldığı ilçede C plaka servis araçlarına da ücretsiz şeffaf kabin yerleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ULAŞIM VE PAZARCI ESNAFINA DESTEK

Toplu taşıma araçlarında hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, dolmuş ve taksilerden sonra servis araçlarında da şeffaf kabin uygulamasını yaygınlaştırmaya başladı.

Haymana Şoförler Odası Genel Sekreteri İsmail Bayram, Büyükşehir Belediyesine bu hizmeti için teşekkür ederek, “Daha önce böyle bir hizmetle karşılaşmamıştık. Hizmet istiyoruz ve bu hizmetten de çok memnunuz. Arkadaşlarımız adına Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin hijyen paketi desteğinden memnun kaldıklarını dile getiren pazarcı esnafı ise şöyle konuştu:

-Hasan Yalçın: “Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarından çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz.”

-Nihat Tamer: “Haymana’da 25 yıldır taksicilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyesinin bize getirdiği hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür ediyorum.”

-İlhan Özdemir: “Sağlığımız için çok iyi bir uygulama. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

Özcan Çevik: “Uygulamalar çok güzel. Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz. Haymana’yı unutmadığı için çok mutluyuz.”

Ankara Zabıtası Şube Müdürü Veda Oğan, Haymana ilçesinde pazarcı, taksici ve servis esnafına hijyen desteği sağlamak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“İlk olarak servis araçlarımıza şeffaf kabin uygulamamızı ücretsiz bir şekilde yaptık. Daha sonra taksi durağımıza, pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza siperlik, maske ve dezenfektan dağıttık. Onlara sosyal mesafe kurallarını hatırlatıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz.”