  • BIST 1.205
  • Altın 482,454
  • Dolar 7,8800
  • Euro 9,2849
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Haymana’da servislere şeffaf kabin

Ankara Zabıtası Haymana’da maske, siperlik ve dezenfektan dağıtımı yaparken, servis araçlarına ise şeffaf kabin montajı gerçekleştirildi.
Haymana’da servislere şeffaf kabin

Kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Zabıtası son olarak Haymana ilçesinde özellikle vatandaşların uğrak noktası haline gelen pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, siperlik ve dezenfektandan oluşan hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafe kurallarının hatırlatıldığı ilçede C plaka servis araçlarına da ücretsiz şeffaf kabin yerleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ULAŞIM VE PAZARCI ESNAFINA DESTEK
Toplu taşıma araçlarında hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, dolmuş ve taksilerden sonra servis araçlarında da şeffaf kabin uygulamasını yaygınlaştırmaya başladı.

Haymana Şoförler Odası Genel Sekreteri İsmail Bayram, Büyükşehir Belediyesine bu hizmeti için teşekkür ederek, “Daha önce böyle bir hizmetle karşılaşmamıştık. Hizmet istiyoruz ve bu hizmetten de çok memnunuz. Arkadaşlarımız adına Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” dedi.

thumbnail_scg_7676-(large).jpg

Büyükşehir Belediyesinin hijyen paketi desteğinden memnun kaldıklarını dile getiren pazarcı esnafı ise şöyle konuştu:

-Hasan Yalçın: “Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarından çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz.”

-Nihat Tamer: “Haymana’da 25 yıldır taksicilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyesinin bize getirdiği hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür ediyorum.”

-İlhan Özdemir: “Sağlığımız için çok iyi bir uygulama. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”
Özcan Çevik: “Uygulamalar çok güzel. Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz. Haymana’yı unutmadığı için çok mutluyuz.”

Ankara Zabıtası Şube Müdürü Veda Oğan, Haymana ilçesinde pazarcı, taksici ve servis esnafına hijyen desteği sağlamak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, şunları söyledi:
“İlk olarak servis araçlarımıza şeffaf kabin uygulamamızı ücretsiz bir şekilde yaptık. Daha sonra taksi durağımıza, pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza siperlik, maske ve dezenfektan dağıttık. Onlara sosyal mesafe kurallarını hatırlatıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Yaşar, muhtarlarla kahvaltıda buluştu20 Ekim 2020 Salı 00:37
  • Hijyen desteği devam ediyor19 Ekim 2020 Pazartesi 06:00
  • ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten 'Tasarruf Uyarısı' geldi!19 Ekim 2020 Pazartesi 04:31
  • Ümit’in yol engeli bitti19 Ekim 2020 Pazartesi 03:35
  • Bebek Kütüphanesi hizmete girdi19 Ekim 2020 Pazartesi 02:36
  • Bakan Ersoy ile birlikte Ankara turu19 Ekim 2020 Pazartesi 01:30
  • Başkanı Ramazan Şimşek'ten berberlere destek ziyareti19 Ekim 2020 Pazartesi 00:34
  • Metruk yapılardan yıkılıyor17 Ekim 2020 Cumartesi 06:01
  • Başkan Altınok, gençlerle dijital ortamda buluştu17 Ekim 2020 Cumartesi 06:00
  • Yetenek sınavlarına özel eğitim17 Ekim 2020 Cumartesi 04:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti