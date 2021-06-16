Haymana'da tapu usulsüzlüğü yapılan köyler belli oldu

Haymana'da satışı mümkün olmayan meraların, statüleri değiştirilerek rüşvet karşılığı satıldığı ortaya çıkmış, bu kapsamda çok sayıda muhtar ile tapu görevlisi gözaltına alınmıştı. Usulsüzlüğün yaşandığı Haymana köyleri belli oldu. İşte o köyler:

Ankara ilçesi Haymana 'da satışı mümkün olmayan mera ların, statüleri değiştirilerek rüşvet karşılığı satıldığı ortaya çıkmış, bu kapsamda çok sayıda muhtar ile tapu görevlisi gözaltına alınmıştı. Usulsüzlüğün yaşandığı Haymana köyleri belli oldu. İşte o köyler:

Ankara'da 3 muhtarla kamu görevlileri, devletin en değerli arazisi olan ve satışı mümkün olmayan meraları sahte belge ile proje değişikliğiyle hazine arazisine dönüştürerek rüşvet karşılığında satmışlardı. Sabah'ın haberine göre, Emniyet'in operasyonuyla ortaya çıkan dev vurgun sonrasında meralarının tek tek satıldığını gören Culuk , Eskikışla ve Çeltikli 'nin bulunduğu toplam 10 köy halkı isyan etti.

Meraların satışı ile birlikte hayvancılığın bitme noktasına getirildiği aktaran köylüler bir an önce meralarına tekrar kavuşmak istediklerini dile getirdi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş atayarak mera arazisini usulsüz alan kişilerden boşatması için işlemlere başladı. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 muhtar ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi cezaevine gönderildi.

Ankara Haymana'daki 10 köyde vatandaşlar, mera arazilerin yavaş yavaş betonlaşmaya başladığını ve satılmasının yasak olan arazilerde ev yapılıp kullanılmaya başladığını fark etti. Mera arazileri üzerindeki büyük vurgun üzerine soruşturma başlatan Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri arazilerin usulsüz satışının yapıldığını belirledi. Soruşturmada, arazileri almak isteyen kişilerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğu, İ.G., M.K. ve B.K. isimli kamu görevlilerinin 5 yıl boyunca 2 bin 500 lira rüşvet karşılığında satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin en değerli mera arazilerini sahte belgelerle tapu kadastro sisteminde proje değişikliği yaparak hazine arazine dönüştürdüğü ortaya çıktı.

MUHTARDAN SATILIK KÖY

Gözlerinin önünde tek tek arazilerinin başkalarına tarafından alındığını gören köylüler isyan etti. Köylüler arasında satılan araziler yüzünden tartışmalar yaşandı. Culuk Köyü Muhtarı Yakup T., Eskikışla Köy Muhtarı Müştak Ç. ile Çeltikli Köy Muhtarı Ömer Y.'nin ise kamu görevlileri ile anlaşarak rüşvet karşılığında mera arazilerini kendileri için alırken başkasının da alması için para karşılığında aracı olduğu saptandı.