Hayra lokmada artış

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte hayırseverler lokma döktürüp, vatandaşın ağzını tatlandırıyor. Özellikle Hacı Bayram Camii avlusunda hemen her gün bir hayırsever lokma döktürürken, lokmacılar yoğun mesai harcıyor.

Başkent’in farklı noktalarında seyyar olarak lokma döken Mehmet İkengiz, gazetemize bilgi verirken, “Mübarek üç aylarla birlikte işlerimiz yoğunlaştı. Her gün farklı bir noktada hayır lokması döküyoruz. Kimi vefat eden yakının ardından, kimi asker için kimi de istediği bir iş olduysa onun için dağıtıyor. Allah hepsini kabul etsin” dedi.

BUGÜNLERDE YOĞUN MESAİ HARCIYORUZ

Bugünlerde yoğun mesai harcadıklarını belirten İkengiz, “Üç aylarla birlikte işlerimiz arttı. İnsanlarımız böyle önemli dini günlere özen gösteriyorlar. Her gün Ankara’nın bir noktasında hayır lokması dağımı yapıyoruz. Ortalama 350 ile 500 kişilik oluyor bu sayı, hayır sahibinin talebine göre değişebiliyor. Yıl boyunca Cuma günleri ve vefat edenlerin ardından hayır lokması döktürmek isteyenler oluyor. Bu aylarda yine bu devam ederken bu mübarek aylarda daha çok oluyor. Geçmişte yakınını kaybetmiş, bir işi olmuş onun için ya da tamamen hayır amaçlı dağıttırmak istiyor. Sünnet düğünlerinde ya da normal düğünlerde ağızlar tatlasın diyerek yine misafirlerine lokma ikram etmek isteyenler oluyor” diye konuştu.

LOKMA NEDİR?

Lokmanın kısa bir tarifini de yapan İkengiz, “Lokma un, maya, tuz ve şeker ile ustalıkla hazırlanan hamurun sıvı yağda kızartılması ve ardından kıvamında şerbet verilen tatlıya denir. Lokma tatlısının kısa ve et özeti budur” şeklinde konuştu.

LOKMA DÖKTÜRME ESKİ BİR GELENEK

İkengiz, lokmanın çok eski bir gelenek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Özellikle Ege bölgesinde lokma tatlısı çok yaygın. Eski zamanlarda hem sarayın hem halkın sofrasında lokma yerini bulmuştur. Yöreye göre lokmanın farklı isimleri ve şekilleri vardır. Örneğin Ankara Ayaş’ta ‘bırtlak’ denen bir loka çeşididir. Bazı yerlerde pişi denen üzerine şerbet dökülmeden yapılan lokma çeşitleri vardır.”

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA-