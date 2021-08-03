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Hayran kaldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz Türk Tarih Müzesi ve Parkı’na hayran kaldı.
Hayran kaldı

Etimesgut Belediyesi, Bağlıca Mahallesi'nde 60 bin metre karelik alan üzerinde yer alan; Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarihinin heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunulan Türk Tarih Parkı ve Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 

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“BURASI TAM BİR KAHRAMANLAR MAKAMI OLMUŞ”

Belediye Başkanı Enver Demirel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz’a Türk Tarih Müzesi ve Parkını gezdirdi.

Türkiye’nin en kapsamlı Türk Tarih ve Müzesinde bulunan heykelleri, panaromik resimleri, tarihi kompozisyonları tek tek inceleyen Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz Türk Tarih Müzesi ve Parkı’ndan çok etkilendiğini söyledi. Küçükyılmaz;  “Bugün Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in vizyonu ile yapılan Türk Tarih Müzesini gezdik.  Müzenin girişinden itibaren insanı çarpan bir etkileyicilikle karşılaştım.

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Tarih bilinci geleceği kazanmamız için en önemli hususlardan birisidir. Tarihi olmayan, geçmişi olmayan toplumların, bir gelecek inşa etmeleri de mümkün değildir. Türk çocuğu tarihi gördüğü zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet ve cesaret bulacaktır. Bugün burada İskitlerden, Sakalardan başlayıp;  Göktürklere, Uygurlara,  Karahanlılara, Harzemşahlılara, Büyük Selçuklu, Osmanlı ve modern Türkiye Cumhuriyeti’ne bir yolculuk yaptık. Sadece Etimesgut’ta değil Ankara’da, tüm Türkiye’de aileler çocuklarını Türk Tarih Müzesi Parkı’na getirip  tarih bilincini aşılamalıdırlar.

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Tarih bilinci açısından tüm Türkiye’deki okulların buraya geziler düzenlemesi gerekmektedir.  29 Ağustos’ta yapılacak olan açılıştan sonra bu kahramanlar makamının daha da iyi tanınacağına inanmaktayım. Bu vesile ile Etimesgut’a, Ankara’mıza,Türkiye’mize  nihayetinde  Türk Dünyası’na Muhteşem bir eser kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel’i kutluyorum” dedi.
 

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