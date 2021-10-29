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Hayvan Dostu Tabelalar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından, yerleşkedeki ulaşım yolları üzerine “kedi-köpek çıkabilir” uyarısı içeren tabelalar takıldı.  
Hayvan Dostu Tabelalar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından, Çubuk Esenboğa Külliyesi’ndeki yerleşkede ulaşım yolları üzerine “kedi-köpek çıkabilir” uyarısı içeren tabelalar takıldı.

SÜRÜCÜLER HAYVANLARA KARŞI DİKKATLİ OLUYOR

Üniversite yönetimi, yerleşke içerisindeki uyarı levhalarına dikkat edilerek, 20 km hız sınırına uyulması çağrısında bulunuyor. Söz konusu tabelalar ile sürücülerin bölgede barınan sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları sağlanıyor. Sürücüler tabelalara uyarak araçlarını yavaşlatıyor. Böylece hayvanlar kaza sonucu telef olmaktan kurtuluyor.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK BİR DUYARLILIK ÖRNEĞİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğa Dostu Topluluğu (DODO AYBÜ) öğrenci kulübü,  Esenboğa, Çubuk yerleşkelerinde ve yerleşke civarındaki can dostlara sahip çıkarak büyük bir duyarlılık örneği gösteriyor. Öğrenci kulübündeki gönüllü öğrenciler, sokaktaki yardıma muhtaç hayvanların beslenmelerini ve tedavilerini sağlıyor.

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DESTEK BEKLİYORLAR

2018 yılında faaliyete başlayan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğa Dostu Topluluğu, daha fazla sokak hayvanına ulaşmak için hayvanseverlerden destek bekliyor.  Topluluk kurduğu https://www.canlaramama.com/ web adresi üzerinden sahipsiz sokak hayvanları için mama talebinde bulunuyor.

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERDEN ÇAĞRI

Öğrenci kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden “Desteğinize ihtiyacımız var” başlığıyla paylaştığı bir mesajda şu çağrıyı yaptı: “İki ayrı kampüs ve bir kampüs civarındaki köylerde düzenli olarak beslenme, tedavi kısırlaştırma ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Zor şartlarda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Pansiyonda olan hayvanlar, klinikte olan hayvanlar, kampüslerde düzenli ilaç ve vitamin olması gereken hayvanlar derken adeta direniyoruz. Binlerce klinik, mama ve pet nakil borcumuz var.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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