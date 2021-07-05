Hayvan pazarlığında kurbanlık yoğunluğu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Pursaklar'daki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Çadırlarda hayvanları inceleyen pazar müşterisi, besicilerle kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Renkli diyalogların da yaşandığı sıkı pazarlık sonunda kurbanlıklar sahibini buluyor. Pazarda kurbanlık fiyatları 10 bin ila 30 bin TL arasında değişiyor.

Muhabirimiz Pursaklar'daki canlı hayvan pazarının nabzını tuttu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Pursaklar'daki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Ankara içi ve Ağrı ve Muş gibi il dışından gelen çok sayıda besicinin getirdiği büyükbaş hayvanlar pazarlar sergileniyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık almak isteyenler pazarda yoğunluk oluşturuyor. Canlı hayvan pazarındaki çadırlarda hayvanları inceleyen vatandaşlar, besicilerle kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Renkli diyalogların da yaşandığı sıkı pazarlık sonunda kurbanlıklar sahibini buluyor. Pazarda kurbanlık fiyatları 10 bin ila 30 bin TL arasında değişiyor.

BESİCİLER SATIŞLARDAN MEMNUNLAR

Gazetemize konuşan bir pazar esnafı satışların iyi olduğunu söyledi. Bayrama az bir süre kala insanların canlı hayvan pazarına gelmeye başladığını kaydeden besici, "Fiyatlar geçen yıla göre bin ila iki bin TL arasında arttı. Geçen yıl 10 bin liraya verdiğimiz kurbanlık hayvanları bu sene 11 bin veya 12 bin liraya veriyoruz" dedi. Pursaklar Belediyesine teşekkür eden besici, "Belediyemiz sağ olsun tüm eksikleri tamamladı. Modern bir yer yaptılar. Çok iyi ve hızlı bir kesim alanı var. Kısa sürede kurbanlıklar kesilip hazırlanıyor" diye konuştu.

"KİMSENİN HAYVANI ELİNDE KALMIYOR"

Pazara ilginin yoğun olduğunu belirten başka bir pazar esnafı ise, "Yoğunluk başladı. Şimdiden epey bir hayvanımızı sattık. Satışlardan memnunuz. Diğer hayvanlarımızı da satacağız inşallah. Bu pazarda kimsenin hayvanı elinde kalmıyor zaten. Sağ olsun Pursaklar Belediyesi ilgileniyor. Başkanımız Sayın Ertuğrul Çetin'e, Hamdi Kesgin başkanımıza ve kurban pazarı yönetime çok teşekkür ederiz. Bu yıl tüm eksikleri tamamladılar. İlgi de çok yoğun" dedi.

PAZAR MÜŞTERİSİ MEMNUN

Pazar müşterisi İrfan Salcı ise "Kurbanlık bakıyorum. Fiyatlar normal. Modern bi pazar alanı yapılmış. Güzel ve iri hayvanlar var pazarda. Bütçeme uygun bir hayvanı seçip almak istiyorum. Pazarda hisse satış imkanı da sağlıyorlar. Sağ olsun satıcılarımız da çok ilgili ve nazik. Herkesin Kurban Bayramını şimdiden kutlarım" ifadelerini kullandı.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA



